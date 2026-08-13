Jonathan Tah donne son avis avant la Supercoupe face au Borussia Dortmund

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Jonathan Tah donne son avis avant la Supercoupe face au Borussia Dortmund

Le défenseur central du Bayern Munich, Jonathan Tah, a partagé son point de vue sur la Supercoupe de la DFL disputée avant la nouvelle saison et sur le match contre le principal rival, le Borussia Dortmund. Comme le rapportent ixbt.com et d’autres médias sportifs, le joueur a souligné qu’il était prêt à décrocher le premier trophée de la saison et qu’il souhaitait améliorer considérablement les performances défensives de l’équipe. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Le membre de l’équipe nationale allemande, qui entame sa deuxième saison avec le club munichois, souhaite remporter un nouveau trophée majeur après une première année réussie. Organisée traditionnellement en début de saison, cette rencontre représente pour le Bayern une belle occasion de démontrer une nouvelle fois sa domination sur la scène nationale.

La course au trophée et des objectifs ambitieux

Selon Jonathan Tah, cette coupe disputée en début de saison se distingue des autres compétitions par son caractère particulier. Grâce à ses performances réussies la saison dernière, l’équipe a désormais la possibilité de se battre pour ce trophée.

« Remporter des trophées procure toujours une sensation particulière. Et cette coupe est différente des autres trophées disputés au cours de la saison. Au final, nous avons réalisé une excellente saison, et c’est précisément pour cela que nous disputerons ce trophée en début de saison. Bien sûr, nous y allons pour gagner », a déclaré le défenseur.

Adaptation à l’équipe et rôle de leader

Revenant sur sa décision de rejoindre le club munichois, le joueur expérimenté s’est dit satisfait de son choix. En peu de temps, il est devenu une figure importante de l’équipe et a expliqué se sentir à l’aise dans ce nouvel environnement.

Le joueur a notamment reconnu qu’en suivant son instinct, il avait choisi la bonne voie, ajoutant que ses coéquipiers et ses entraîneurs l’avaient bien accueilli, aussi bien comme joueur que comme personne.

Améliorer la défense et préparer l’avenir

Fort d’une année complète d’expérience, Jonathan Tah montre désormais qu’il est prêt à assumer davantage de responsabilités dans le vestiaire. Il s’est fixé des objectifs tactiques précis pour améliorer la qualité du jeu défensif.

Selon lui, après avoir analysé ses erreurs à la lumière des résultats de la saison dernière, l’équipe prévoit de jouer avec davantage d’assurance lors de chaque match et de concentrer toute son attention sur de nouvelles victoires.

Bayern MunichBorussia DortmundJonathan TahSupercoupe DFLFootball Allemand
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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