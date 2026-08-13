Dušan Vlahović prend la direction de la Turquie : un grand dénouement pour la Juventus

L’attaquant de la Juventus, Dušan Vlahović, poursuivra sa carrière en Turquie. Ce transfert met fin à son aventure avec le club turinois et aux longues spéculations qui l’entouraient. Selon GOAL.com, le joueur serbe rêvait de rejoindre un grand club de Premier League ou de Liga, mais il a finalement signé au Beşiktaş d’Istanbul contre un salaire élevé. C’est ce qu’a rapporté Goal.com dans son article.

Rappelons qu’en janvier 2022, l’attaquant avait été recruté à la Fiorentina pour 70 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 10 millions d’euros de bonus. Les Turinois avaient accordé au joueur de 22 ans un salaire colossal pouvant atteindre 12 millions d’euros par saison, le considérant comme une star de la nouvelle génération capable de diriger l’équipe. Toutefois, en quatre ans et demi, Vlahović n’est pas devenu la superstar attendue.

Une période compliquée et l’épreuve du leadership

L’aventure de Vlahović à la Juventus s’est déroulée durant l’une des périodes les plus agitées de l’histoire du club. Au cours de cette période, l’ensemble du conseil d’administration dirigé par Andrea Agnelli a démissionné, tandis que la direction et le staff technique ont changé à plusieurs reprises. Le joueur serbe a évolué sous les ordres de spécialistes comme Allegri, Motta, Tudor et Spalletti. Même si le désordre général au sein du club a nui à ses performances, le principal buteur de l’équipe devait la tirer d’affaire dans les moments difficiles.

Malgré 68 buts en 168 rencontres, l’attaquant a souvent été critiqué pour son émotivité et ses lacunes techniques, notamment ses difficultés lors du contrôle de balle initial. Son seul trophée avec la Juventus reste la Coupe d’Italie 2024, dont il avait inscrit le but de la victoire en finale contre l’Atalanta.

Un succès financier et une nouvelle destination

La prochaine destination du joueur montre une nouvelle fois qu’il n’a pas atteint le niveau qu’il espérait. Ces dernières années, l’attaquant, ciblé notamment par des clubs de Premier League comme Arsenal, ainsi que par le FC Barcelone et le Bayern Munich, n’a reçu aucune offre concrète de leur part. À 26 ans, au sommet de sa carrière, le Serbe a donc accepté de jouer dans le championnat turc.

D’un point de vue financier, ce transfert représente néanmoins une victoire totale pour le joueur et ses agents. À Istanbul, il touchera un salaire net de 10 millions d’euros par saison, des bonus ainsi qu’une prime à la signature conséquente. Parallèlement, la Juventus n’a toujours pas trouvé de remplaçant à la hauteur de Vlahović. Arrivé dans l’effectif, Kolo Muani est un attaquant mobile qui aime se déplacer sur tout le front de l’attaque et ne peut pas pleinement remplir le rôle d’avant-centre classique dans la surface de réparation.