Félix Nmecha se dit inspiré par l’arrivée de Jürgen Klopp à la tête de l’équipe nationale allemande

Une nouvelle page s’est ouverte dans le football allemand : le légendaire technicien Jürgen Klopp a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale. Ce changement inattendu et majeur a suscité un grand enthousiasme et une ambiance très positive dans toute la communauté du football allemand, notamment parmi les joueurs de la sélection. Selon Goal.com, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Félix Nmecha, a partagé son opinion sur l’impact de cette nomination sur l’atmosphère au sein de l’équipe. À ce sujet, Goal.com informe .

Le retour de Jürgen Klopp à la tête de l’équipe nationale allemande

Âgé de 59 ans, Jürgen Klopp a vécu l’une des périodes les plus brillantes de sa carrière d’entraîneur au Borussia Dortmund, remportant deux titres consécutifs de Bundesliga en 2011 et 2012. Après avoir également connu d’immenses succès avec Liverpool, le retour de ce technicien expérimenté pour diriger la sélection allemande suscite de vifs débats dans le monde du football. Alors que la Mannschaft se prépare à entamer une nouvelle ère de succès, l’expérience de Klopp devrait apporter beaucoup à l’équipe.

Le retour de Klopp sur le banc et l’envie d’évoluer sous ses ordres ont considérablement motivé les joueurs de la sélection allemande avant les prochains matchs. Dans une interview accordée à la presse, Nmecha n’a pas caché que toute l’équipe avait été inspirée par cette nomination et qu’elle attendait avec impatience de travailler avec le technicien.

« Oui, je pense que tout le monde est de très bonne humeur », a déclaré Félix Nmecha. « Tout le monde veut vraiment travailler avec le sélectionneur, c’est-à-dire avec lui. Ce sera clairement une expérience formidable et je l’attends avec impatience. »

Pas encore de rencontre personnelle

Malgré le grand enthousiasme et l’optimisme général, le milieu de terrain de 25 ans a reconnu qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de faire personnellement connaissance avec le nouveau sélectionneur. Il attend avec impatience la possibilité de rencontrer Klopp en personne. Selon Nmecha, ils ne se connaissent pas encore personnellement.

Le joueur a également été interrogé sur le fait de savoir s’il avait demandé à ses coéquipiers de Dortmund des informations au sujet de Jürgen Klopp. Nmecha a répondu : « Pas encore. Je ne suis ici que depuis quelques jours. Je n’en ai pas encore eu l’occasion, mais je le ferai certainement. »

Les débuts de Klopp avec la sélection allemande et les premiers matchs officiels sous ses ordres sont au centre de l’attention de toute la communauté du football européen. À travers cette nomination, la Fédération allemande de football entend mettre fin à la crise que traverse la sélection et renouer avec ses anciennes traditions victorieuses.