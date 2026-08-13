L’attaquant de la Juventus, club de Turin, Dušan Vlahović poursuivra sa carrière en Turquie. Comme le rapporte Goal.com, le footballeur serbe, n’ayant reçu aucune offre d’un cador de Premier League ou de Liga, a décidé de rejoindre Beşiktaş, où il percevra un salaire élevé. Ce transfert met fin à une période complexe et controversée pour l’attaquant de 26 ans au sein du club turinois. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Pour rappel, en janvier 2022, la Juventus avait recruté Vlahović en provenance de la Fiorentina pour 70 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 10 millions d’euros de bonus. La direction du club avait accordé au jeune avant-centre un salaire colossal pouvant atteindre 12 millions d’euros par saison. À l’époque, on espérait sérieusement que le joueur de 22 ans deviendrait une véritable star capable de porter l’équipe.

De grands espoirs et une période difficile

Cependant, Vlahović n’a pas répondu aux attentes. Il est évident que la crise traversée par le club ces dernières années a également contribué à cette situation. Durant ses quatre années et demie à la Juventus, l’ensemble du conseil d’administration dirigé par le président Annyelli a démissionné, tandis que de nombreux changements ont été opérés au sein de la direction et du staff technique. Vlahović a joué sous les ordres d’Allegri, Motta, Tudor et Spalletti ; il sera désormais entraîné par Italiano, qui avait révélé ses meilleures qualités à la Fiorentina.

Malgré ces turbulences au niveau du club, on attend des véritables champions qu’ils sauvent leur équipe dans les situations difficiles. Vlahović a inscrit 68 buts en 168 matches, mais sa nervosité sur le terrain et ses limites techniques dans le contrôle du ballon ont freiné sa progression. Son seul trophée reste la Coupe d’Italie 2024, au cours de laquelle il avait marqué le but victorieux contre l’Atalanta en finale.

Le contrat avec Beşiktaş et un nouveau départ

La prochaine destination de Vlahović montre une nouvelle fois qu’il n’a pas atteint le niveau qu’il espérait. Pendant longtemps, le joueur et ses représentants avaient ciblé des clubs de premier plan comme Arsenal, le FC Barcelone ou le Bayern Munich. Cependant, aucune offre concrète n’est arrivée de la part de ces équipes. L’attaquant a donc rejoint le championnat turc. Au sein du club stambouliote, il percevra un salaire net de 10 millions d’euros par saison, hors bonus et rémunérations supplémentaires.

D’un point de vue financier, cette opération représente une victoire absolue pour Vlahović et son entourage. Dans le même temps, la Juventus cherche toujours un joueur capable de remplacer dignement l’attaquant serbe. Arrivé au club, Randal Kolo Muani est un avant-centre mobile qui aime se déplacer sur tout le front de l’attaque, mais il n’est pas considéré comme un numéro neuf classique dans la surface.