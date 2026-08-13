Jonathan Tah évalue le travail de Vincent Kompany et Xabi Alonso

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Jonathan Tah évalue le travail de Vincent Kompany et Xabi Alonso

Le défenseur du Bayern Munich, Jonathan Tah, a salué les qualités de management des entraîneurs renommés Vincent Kompany et Xabi Alonso. L’international allemand a souligné leur capacité à tirer parti de leur riche expérience de joueurs, à créer un lien émotionnel avec l’équipe et à mettre en œuvre leurs idées tactiques avec succès. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Jonathan Tah s’est dit heureux d’avoir eu la chance de travailler avec ces deux entraîneurs de haut niveau au cours de sa carrière. Sous la direction de Xabi Alonso, il évoluait au Bayer Leverkusen et a remporté le titre de champion de Bundesliga lors de la saison 2023-2024. En 2025, le défenseur a rejoint le Bayern Munich, où il continue actuellement de progresser sous les ordres de Vincent Kompany, l’ancien capitaine de Manchester City.

Expérience et leadership

Les deux entraîneurs, qui connaissent actuellement le succès au sommet du football européen, ont tous deux connu une brillante carrière de joueurs. Selon Jonathan Tah, leur immense expérience sur le terrain s’est directement transposée dans leur approche moderne du métier d’entraîneur, leur offrant un avantage particulier.

En tant qu’anciens joueurs de premier plan, ils comprennent parfaitement les environnements internes complexes et la dynamique de groupe des équipes modernes, ce qui leur est très utile dans leur travail. « Ils ont parcouru un très long chemin en tant que joueurs. C’est pourquoi il est très agréable de travailler avec eux : ils comprennent parfaitement le fonctionnement du vestiaire et de l’équipe », a reconnu le défenseur.

L’approche humaine qui prime sur la tactique

Bien que ces entraîneurs soient réputés pour leur grande expertise tactique, Tah souligne que leur principal atout réside dans leur capacité à établir de bonnes relations avec les joueurs. Selon lui, même les meilleurs systèmes tactiques peuvent échouer sans la pleine confiance et le soutien des joueurs.

Selon le défenseur, l’élément le plus important reste l’approche de l’entraîneur envers l’équipe. Si celle-ci ne ressent pas pleinement les idées de son entraîneur et qu’une communication ne s’installe pas, tout système tactique devient inévitablement inefficace.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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