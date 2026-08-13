Pyatyorochka lance un service de rappel des dates de péremption des produits alimentaires

·5·Technologie
Pyatyorochka lance un service de rappel des dates de péremption des produits alimentaires

La célèbre chaîne de magasins russe « Pyatyorochka » a commencé à déployer progressivement dans son application mobile un nouveau service numérique qui informe les clients en temps utile de l’approche de la date de péremption des produits. Selon IXBT.com, ce système facilite non seulement la gestion des stocks à domicile, mais contribue également à réduire le gaspillage alimentaire. Ixbt.com en parle dans son article.

Le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité est entièrement automatisé et ne demande aucun effort supplémentaire aux clients. Le système analyse les achats effectués à l’aide de la carte de fidélité « X5 Klub » et s’appuie sur les données du marquage numérique « Chestniy znak ». Lors de l’achat, la date de fabrication et la date de péremption du produit sont automatiquement lues à partir du code numérique.

Algorithmes intelligents et rappels par catégorie

Un algorithme spécialement conçu détermine lui-même le moment d’envoyer une alerte au consommateur en fonction du type de produit. Les clients n’ont pas besoin de saisir manuellement leurs tickets, de photographier séparément les produits ou de scanner les codes-barres. L’ensemble du processus fonctionne en arrière-plan.

Selon les données disponibles, le délai d’envoi des rappels varie en fonction de la catégorie du produit. Notamment :

  • Pour les produits laitiers, une notification est envoyée trois jours avant la date de péremption.
  • Pour les aliments pour bébés, ce délai est de cinq jours.
Après un achat, le client reçoit dans l’application une notification indiquant la date précise à laquelle il est recommandé de consommer le produit.

Perspectives et importance écologique

Selon les organisateurs, ce projet permet de gérer plus rationnellement les réserves alimentaires à domicile. Il contribue également à la durabilité environnementale en évitant que des produits ne se détériorent dans les foyers et ne finissent à la poubelle.

À l’avenir, il est prévu de lancer des systèmes de rappel intelligents similaires dans d’autres grandes chaînes appartenant à X5 Group, notamment dans les supermarchés « Perekryostok » et « Chijik ». Les experts soulignent que les données du système national de marquage offrent de vastes possibilités, non seulement pour contrôler la circulation des marchandises, mais aussi pour créer des services modernes axés sur la sécurité et le confort des consommateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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