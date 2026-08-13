Dušan Vlahović quitte la Juventus pour Beşiktaş

Les longues rumeurs de transfert dans le football professionnel ont pris fin : l’attaquant serbe Dušan Vlahović poursuivra sa carrière en Turquie. Selon Goal.com, le joueur de 26 ans, qui attendait une offre d’un grand club de Premier League ou de La Liga, continuera finalement sa carrière sous les couleurs de Beşiktaş. Ce transfert marque non seulement un tournant majeur dans la carrière du joueur, mais aussi la fin de sa période mouvementée au sein du club turinois. Goal.com rapporte .

Des années plus tard, la Juventus doit tirer le bilan de l’attaquant qu’elle avait recruté à la Fiorentina en janvier 2022 avec de grandes ambitions. À l’époque, le club turinois avait versé 70 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 10 millions de bonus, et lui avait offert un contrat colossal dont le salaire annuel devait progressivement atteindre 12 millions d’euros. Après ses 49 buts en 108 matches avec la Fiorentina, on s’attendait à voir émerger en lui le meilleur avant-centre de sa génération, capable de porter l’équipe.

Une période difficile et des résultats décevants à Turin

Cependant, les événements ont pris une autre tournure. Même si Vlahović a inscrit 68 buts en 168 rencontres, de nombreux spécialistes le considèrent comme l’un des principaux échecs et une grande déception. Il existe certes des circonstances atténuantes : le joueur avait rejoint une Juventus qui traversait l’une des périodes les plus difficiles de son histoire. En quatre ans et demi, le président Andrea Agnelli et l’ensemble du conseil d’administration ont démissionné, tandis que la direction et le staff technique ont changé à plusieurs reprises.

Après avoir évolué sous les ordres de Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Igor Tudor et Luciano Spalletti, l’attaquant retrouve finalement à Beşiktaş Vincenzo Italiano, l’entraîneur qui avait le mieux révélé son potentiel à la Fiorentina. Malgré les dysfonctionnements du club, Vlahović n’a toutefois que partiellement réussi à sortir l’équipe de ses difficultés, comme on l’attend d’un véritable champion. Il a souvent été victime de ses émotions, de sa nervosité et de ses limites techniques dans le contrôle du ballon et le jeu combiné avec ses coéquipiers.

Une réussite financière et un nouveau défi

Malgré tout, le joueur serbe n’a remporté qu’un seul trophée avec la Juventus : la Coupe d’Italie 2024. Il avait inscrit l’unique but de la finale contre l’Atalanta. Le transfert de Vlahović à Beşiktaş montre qu’il ne correspond pas à ses ambitions initiales élevées. Pendant des mois, des rumeurs ont évoqué l’intérêt de grands clubs comme Arsenal, le FC Barcelone ou le Bayern Munich, mais aucune offre concrète n’est finalement arrivée de ces équipes.

Sur le plan contractuel, l’attaquant né à Belgrade sort gagnant financièrement. À Istanbul, il percevra un salaire net de 10 millions d’euros par saison, des bonus ainsi qu’une importante prime à la signature. Lui et ses représentants sont donc les grands gagnants de l’opération. La Juventus n’a pour l’instant pas trouvé de véritable avant-centre capable de le remplacer, car Randal Kolo Muani est un attaquant mobile qui préfère se déplacer librement sur tout le front de l’attaque.