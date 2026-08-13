Enzo Fernández pourrait être une excellente recrue pour Manchester City

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Enzo Fernández pourrait être une excellente recrue pour Manchester City

Manchester City, l’un des leaders actuels de la Premier League anglaise, pourrait recruter le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernández. Le champion du monde argentin serait capable d’assumer des missions importantes qui font défaut à l’équipe de l’entraîneur des Citizens, Enzo Maresca. C’est ce que rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, l’ancien défenseur de l’équipe d’Angleterre Colin Hendry a déclaré qu’Enzo Fernández serait une excellente recrue pour Manchester City et qu’il apporterait beaucoup à l’équipe. Selon le spécialiste, malgré son prix très élevé, ce transfert pourrait être rentable.

Valeur du transfert et conditions financières

Selon la publication, une indemnité d’environ 120 millions de livres sterling (162 millions de dollars) pourrait être exigée pour Enzo Fernández. Manchester City a déjà beaucoup dépensé lors du mercato estival, notamment 116 millions de livres sterling pour Elliot Anderson. Le club s’intéresse également au prometteur Ayyoub Bouaddi, qui évolue à Lille.

De sérieux changements sont actuellement attendus au milieu de terrain de l’équipe. Des rumeurs font notamment état d’un possible départ du Ballon d’Or Rodri vers l’Espagne, avec Barcelone et le Real Madrid parmi les clubs intéressés. C’est pourquoi la direction de Manchester City aurait fait de la star de Chelsea Enzo Fernández sa principale cible.

Négociations entre les clubs et délai imparti

Selon Colin Hendry, qui s’est exprimé via Gambler Media, Chelsea aurait fixé au 14 août la date limite pour les offres officielles et les négociations. Si Manchester City souhaite recruter ce joueur, le club devra agir rapidement.

Le fait que Fernández ait déjà joué dans l’ouest de Londres sous les ordres d’Enzo Maresca augmente également la probabilité de ce transfert. Après les départs de milieux expérimentés comme Kevin De Bruyne et İlkay Gündoğan, Manchester City avait besoin d’un joueur capable de marquer suffisamment depuis l’entrejeu et de contrôler le jeu.

Il n’est pas un secret que les prix ont fortement augmenté sur le marché du football et que les transferts se chiffrent désormais en centaines de millions de livres. Toutefois, les grands clubs qui visent les trophées les plus prestigieux doivent être prêts à réaliser de telles dépenses. L’expérience d’Enzo Fernández en Premier League pourrait lui permettre de s’adapter immédiatement au onze de départ.

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Jahongir Tursunov
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