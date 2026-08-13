Eliot Anderson explique pourquoi il a refusé l’offre de Manchester United

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Eliot Anderson explique pourquoi il a refusé l’offre de Manchester United

La recrue record de Manchester City, Eliot Anderson, a révélé pourquoi il avait choisi les Citizens malgré les efforts des joueurs de Manchester United pendant ses vacances. Selon Goal.com, l’international anglais a expliqué que, malgré l’intérêt des Red Devils, il avait prévu dès le départ de rejoindre uniquement l’Etihad Stadium. À ce sujet, Goal.com en rend compte.

Pendant ses vacances de mi-saison, l’international anglais a croisé par hasard des représentants de Manchester United alors qu’il jouait au golf au Portugal. Les dirigeants des Red Devils ont tenté de le convaincre de rejoindre Old Trafford, mais Anderson est resté ferme sur sa décision et a finalement choisi Manchester City.

Le choix d’enfance et l’influence de Sergio Agüero

Réagissant aux rumeurs relayées par la presse, Anderson a estimé que cette histoire avait été quelque peu exagérée. Selon lui, son choix concernant le transfert était très clair, car il suit les matchs de Manchester City depuis son enfance.

« Lorsque j’avais huit ou neuf ans, Sergio Agüero avait inscrit ce but mythique. Je suis les matchs de Manchester City depuis dix ans. Une grande décision se présentait à moi et je suis convaincu d’avoir fait le bon choix », a déclaré le footballeur lors d’une rencontre organisée mercredi dans la boutique du club.

Kevin De Bruyne, l’idole principale

Rejoindre Manchester City représente pour Eliot Anderson bien plus qu’une nouvelle étape professionnelle : c’est l’occasion de suivre les traces de son idole d’enfance. Il n’a pas caché avoir étudié attentivement les mouvements et les passes du milieu de terrain belge durant ses années de formation.

« Kevin De Bruyne a été le principal footballeur que j’admirais au cours de la dernière décennie. J’adorais regarder son jeu. Aujourd’hui, être dans son club et à l’endroit où il a lui-même joué est une sensation très particulière », a conclu la recrue vedette de l’équipe d’Angleterre.

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Jahongir Tursunov
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