Starlink entre sur le marché vietnamien et commence à accepter les commandes

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Starlink entre sur le marché vietnamien et commence à accepter les commandes

Le service d’Internet par satellite Starlink de SpaceX, l’entreprise appartenant à Elon Musk, a commencé ses activités sur un autre marché important. Selon ixbt.com, la société a commencé à accepter les commandes de connexion au réseau au Vietnam, marquant une nouvelle étape de son expansion en Asie du Sud-Est. Ixbt.com en fait état .

Désormais, les foyers du pays peuvent effectuer un paiement sur le site officiel starlink.com.vn et souscrire à des forfaits de connexion. Pour les particuliers, l’abonnement mensuel commencerait à 1,13 million de dongs, soit environ 43 dollars américains. Les utilisateurs doivent également acheter un kit d’équipement dédié.

Prix de l’équipement et forfaits professionnels

Le coût de l’équipement nécessaire pour se connecter au réseau s’élève à 8,66 millions de dongs. Les conditions sont légèrement différentes pour le segment professionnel : l’abonnement mensuel minimal destiné aux clients professionnels est fixé à 1,48 million de dongs.

Selon la carte de couverture actuelle de Starlink, le Vietnam est devenu le sixième marché d’Asie du Sud-Est où ce service d’Internet par satellite est disponible. Auparavant, le service était déjà présent en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour et au Timor oriental.

Période d’essai et décision du gouvernement

En mars 2025, le gouvernement vietnamien avait autorisé SpaceX à lancer le service Starlink en mode d’essai. Pour cela, les autorités ont supprimé les restrictions concernant la propriété étrangère dans ce secteur.

La période d’essai devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2030, tandis que le gouvernement a limité le nombre d’abonnés à 600 000 au maximum pendant cette période. Cette mesure permettra d’assurer la stabilité du service et de tester progressivement ses capacités techniques.

Filiale locale et infrastructure

Pour mener ces activités, SpaceX a créé une filiale locale, Starlink Services Vietnam. Cette structure a été enregistrée en septembre 2025 avec un capital social de 30 milliards de dongs, soit 1,1 million de dollars américains.

Selon les autorités vietnamiennes, l’installation de quatre stations terriennes a été autorisée dans le pays afin d’assurer le fonctionnement stable de ce service d’Internet par satellite. Cela contribuera à améliorer davantage la qualité des communications.

StarlinkSpaceXElon MuskInternetVietnam
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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