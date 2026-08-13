Messi a-t-il décidé de poursuivre sa carrière ? Nouvelles informations sur l’avenir de la légende du football

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Messi a-t-il décidé de poursuivre sa carrière ? Nouvelles informations sur l’avenir de la légende du football

L’attaquant argentin de l’Inter Miami, Lionel Messi, a décidé de poursuivre sa carrière après le décès de son père, Jorge Messi. C’est ce qu’a rapporté le portail Todo Noticias.

Messi s’était éloigné du football et des entraînements collectifs pendant quelque temps en raison du décès de son père. Malgré cette lourde perte, le joueur de 39 ans aurait décidé de poursuivre sa carrière.

Selon les informations disponibles, Messi devrait rentrer aux États-Unis le 12 août et reprendre progressivement l’entraînement avec l’Inter Miami. Toutefois, la date de son retour aux entraînements complets avec l’équipe et celle de sa prochaine apparition en match restent inconnues.

Le décès de son père a représenté une grande perte pour Messi. Jorge Messi était non seulement son père, mais aussi l’un de ses conseillers les plus proches tout au long de sa carrière. Il a joué un rôle important dans la formation de Lionel en tant que footballeur professionnel et durant les premières années de sa carrière.

Lionel MessiInter MiamiJorge MessiTodo Noticias
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Nigina Zarqarayeva
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