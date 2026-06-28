L'attaquant légendaire de l'équipe d'Angleterre, Wayne Rooney, a donné un conseil important au nouvel entraîneur Thomas Tuchel concernant le capitaine Harry Kane. Rooney souligne la nécessité de tirer les leçons des erreurs commises par l'ancien sélectionneur Gareth Southgate et de préserver l'état physique du meilleur buteur. C'est ce qu'a rapporté Goal.com en s'appuyant sur des informations de BBC Sport. Goal.com rapporte .

Lors du match contre l'équipe du Panama, qui s'est soldé par une victoire 2-0, Harry Kane a encore inscrit un but. Ainsi, son nombre de buts avec l'équipe nationale s'élève à 82. Cependant, le déroulement du match et le temps passé sur le terrain par l'attaquant suscitent des débats passionnés parmi les experts. Selon Rooney, remplacer Kane plus tôt dans les matchs où la victoire est acquise l'aiderait à conserver ses forces jusqu'à la fin du tournoi.

Le facteur fatigue et l'erreur de Southgate

La légende de Manchester United a rappelé que Harry Kane était physiquement épuisé à la fin des grands tournois précédents. « Lors des tournois précédents, nous avons vu Kane s'épuiser à l'approche des finales. Dans le match contre le Panama, il a été remplacé à la 84e minute ; je pense que dès que le score était de 2-0 et que le sort du match était scellé, il aurait dû sortir immédiatement. Même s'il reste 20 minutes, c'est durant ce temps que le joueur dépense le plus d'énergie et que le risque de blessure augmente », déclare Rooney.

Rooney a souligné que sous l'ère Gareth Southgate, Kane était presque toujours laissé sur le terrain jusqu'à la fin. Cela a entraîné une baisse d'efficacité de l'attaquant lors des phases décisives des play-offs. Thomas Tuchel doit éviter une telle erreur tactique et privilégier l'intérêt de l'équipe sur les records personnels.

La course au Soulier d'Or et l'objectif collectif

Actuellement, des stars comme Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se battent pour le « Soulier d'Or ». Bien que Rooney comprenne que Kane participe également à cette course, il a insisté sur le fait que l'attention principale doit être portée sur le succès du pays. Selon lui, maintenir un joueur sur le terrain pour des trophées individuels peut coûter cher lors de compétitions majeures comme la Coupe du Monde.

Thomas Tuchel, après le match contre le Panama, a salué la patience de son équipe. Le technicien allemand a noté que l'adversaire était densement défendu et n'avait laissé presque aucun espace. « Nous avons fait le travail nécessaire. Ce fut un match difficile contre un adversaire physiquement fort, mais nous avons gardé notre agressivité et obtenu une victoire méritée », a ajouté Tuchel.

Les supporters et les experts de l'équipe d'Angleterre suivront désormais attentivement les rotations de Tuchel lors des prochains matchs. La forme sportive et l'état physique de Harry Kane resteront sans doute un facteur décisif pour les futurs succès des « Three Lions ».