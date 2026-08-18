Légende du football mondial, ancienne star de la sélection brésilienne et du Real Madrid Roberto Carlosest de nouveau au centre de l’attention du public et des réseaux sociaux pour sa vie privée. Des photos montrant l’ancien footballeur célèbre ayant épousé Suhayla At Tohiry une agente de football réputée d’origine marocaine, active en Espagne, suscitent de nombreux débats.

Depuis le 17 août, les photos du couple en tenue de mariage ont recommencé à circuler sur les réseaux sociaux, poussant de nombreux fans à conclure que la cérémonie avait eu lieu la veille. Pourtant, la réalité est quelque peu différente.

« Le mariage n’a pas eu lieu hier » : les détails de Sky News Arabia

Des sources internationales ont apporté des précisions sur les photos diffusées et la date de la cérémonie :

Premières informations : Sky News Arabia a indiqué que les premières informations sur la cérémonie officielle de mariage de Roberto Carlos et Suhayla At Tohiry avaient été publiées dès janvier de cette année ;

Une cérémonie privée : Les photos du mariage, redevenues populaires sur les réseaux sociaux, ont en réalité été prises en juillet, lors d’une cérémonie privée organisée en petit comité avec des membres de la famille.

Une nouvelle union dans le monde du football

Le choix de Roberto Carlos n’est pas sans lien avec le milieu du football :

Suhayla At Tohiry est une agente de football expérimentée qui s’est fait une place sur le marché espagnol et gère plusieurs transferts ainsi que des procédures juridiques ;

Après avoir mis fin à sa carrière, le champion du monde Carlos continue de participer activement à des projets et à la diplomatie du football international.

Ainsi, les photos du mariage présentées sur les réseaux sociaux comme une actualité se sont révélées être des images d’une célébration privée organisée plusieurs mois plus tôt pour officialiser une union solide.

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