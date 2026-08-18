Il s’est marié à nouveau : qui est l’épouse de Roberto Carlos et quand le mariage a-t-il eu lieu ?

·12·Monde
Il s’est marié à nouveau : qui est l’épouse de Roberto Carlos et quand le mariage a-t-il eu lieu ?

Légende du football mondial, ancienne star de la sélection brésilienne et du Real Madrid Roberto Carlosest de nouveau au centre de l’attention du public et des réseaux sociaux pour sa vie privée. Des photos montrant l’ancien footballeur célèbre ayant épousé Suhayla At Tohiry une agente de football réputée d’origine marocaine, active en Espagne, suscitent de nombreux débats.

Depuis le 17 août, les photos du couple en tenue de mariage ont recommencé à circuler sur les réseaux sociaux, poussant de nombreux fans à conclure que la cérémonie avait eu lieu la veille. Pourtant, la réalité est quelque peu différente.

« Le mariage n’a pas eu lieu hier » : les détails de Sky News Arabia

Des sources internationales ont apporté des précisions sur les photos diffusées et la date de la cérémonie :

  • Premières informations : Sky News Arabia a indiqué que les premières informations sur la cérémonie officielle de mariage de Roberto Carlos et Suhayla At Tohiry avaient été publiées dès janvier de cette année ;

  • Une cérémonie privée : Les photos du mariage, redevenues populaires sur les réseaux sociaux, ont en réalité été prises en juillet, lors d’une cérémonie privée organisée en petit comité avec des membres de la famille.

Une nouvelle union dans le monde du football

Le choix de Roberto Carlos n’est pas sans lien avec le milieu du football :

  • Suhayla At Tohiry est une agente de football expérimentée qui s’est fait une place sur le marché espagnol et gère plusieurs transferts ainsi que des procédures juridiques ;

  • Après avoir mis fin à sa carrière, le champion du monde Carlos continue de participer activement à des projets et à la diplomatie du football international.

Ainsi, les photos du mariage présentées sur les réseaux sociaux comme une actualité se sont révélées être des images d’une célébration privée organisée plusieurs mois plus tôt pour officialiser une union solide.

Laissez votre avis en commentaire et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une mère de 13 ans récupère son enfant grâce à la justiceUne mère de 13 ans récupère son enfant grâce à la justiceAujourd'hui, 02:02Une femme qui n’avait pas vu depuis 13 ans recouvre la vue après un chocUne femme qui n’avait pas vu depuis 13 ans recouvre la vue après un chocAujourd'hui, 01:34Une chèvre rare vendue 1,8 million de roupies à Rajanpur escortée en grande pompeUne chèvre rare vendue 1,8 million de roupies à Rajanpur escortée en grande pompeAujourd'hui, 00:07Au Japon, une femme passe de fausses commandes pour 2,7 millions de dollarsAu Japon, une femme passe de fausses commandes pour 2,7 millions de dollarsAujourd'hui, 00:03Le chien le plus laid du monde a été désignéLe chien le plus laid du monde a été désignéHier, 20:18Le congé maternité d’une maire fait sensation au JaponLe congé maternité d’une maire fait sensation au JaponHier, 18:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes