Le club anglais de Manchester City a engagé une offensive majeure sur le marché des transferts afin de reconstruire en profondeur son milieu de terrain. Selon Sky Sport UK, les Citizens se préparent à soumettre une offre colossale de 120 millions d’euros pour recruter le milieu de Chelsea, Enzo Fernández. Goal.com rapporte cette information.

Cette offensive est directement liée aux changements au sein de l’effectif et à l’activité intense des derniers jours du mercato. Tijjani Reijnders, qui figurait auparavant parmi les priorités du club, avait notamment accepté de rejoindre Al-Qadsiah, en Arabie saoudite. Grâce à cette opération, l’AC Milan devrait récupérer environ 14 millions d’euros versés par Manchester City.

Changements au milieu et nouvelle cible

Le départ de Tijjani Reijnders a contraint l’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, à agir rapidement pour renforcer l’entrejeu. À la demande du technicien, la direction du club avait déjà identifié la cible idéale : l’international argentin Enzo Fernández.

De son côté, la direction de Chelsea avait fixé une échéance stricte pour les offres concernant le joueur, prévue vendredi après-midi. Alors que le club londonien attendait les propositions, Manchester City a d’abord patienté jusqu’à la finalisation du transfert de Reijnders avant de lancer son offensive principale.

Détails financiers et perspectives de l’accord

Selon la source, le montant proposé reflète non seulement l’activité du marché des transferts, mais aussi les intérêts financiers des deux clubs. Une offre de 120 millions d’euros permettrait à Chelsea de réaliser une importante plus-value, après avoir déboursé environ 125 millions d’euros pour recruter le joueur au Benfica il y a quelques années.

Si le transfert aboutit, il deviendra l’un des accords les plus retentissants du mercato estival. Toutes les parties poursuivent actuellement activement les négociations afin de parvenir à une décision finale dans les heures précédant la clôture du marché des transferts.