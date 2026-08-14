Un jeune ingénieur ouzbek crée un nouveau système anti-drones

·14·Technologie
Un jeune ingénieur ouzbek crée un nouveau système anti-drones

Ouzbek un jeune inventeur a présenté un système de nouvelle génération conçu pour détecter et neutraliser les drones. Baptisé ARGUS-SYS, le projet a été présenté par le jeune ingénieur Ikromjon Mo‘ydinjonov dans le cadre du concours républicain « Ingénieurs du futur ».

Selon les indications fournies, le système combine l’intelligence artificielle et les technologies laser. Il peut détecter et cibler automatiquement les appareils aériens sans pilote. Le développement utilise l’algorithme d’intelligence artificielle YOLOv8 ainsi que des transmetteurs optiques.

Selon les données du projet, le système est conçu pour neutraliser rapidement des drones situés à plus de 1 kilomètre, grâce à un laser de 500 watts émettant une longueur d’onde de 405 nanomètres.

Le développement de ce jeune ingénieur en Ouzbékistan montre que l’intérêt pour les technologies modernes et les projets d’ingénierie fondés sur l’intelligence artificielle ne cesse de croître.

Ikromjon MoydinjonovOuzbékistanARGUS-SYSYOLOv8
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