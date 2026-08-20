Gwyneth Paltrow organise un dîner privé en l’honneur de Sam Altman

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Gwyneth Paltrow organise un dîner privé en l’honneur de Sam Altman

Selon Puck, l’actrice et entrepreneuse hollywoodienne Gwyneth Paltrow prévoit d’organiser un dîner privé pour honorer Sam Altman, l’une des figures majeures de l’intelligence artificielle et dirigeant d’OpenAI. L’événement devrait avoir lieu le 29 août au domicile de l’actrice dans les Hamptons et réunir uniquement un cercle restreint d’invités. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations disponibles, la soirée se déroulera à huis clos pour les médias, en mode « off-the-record ». Gwyneth Paltrow est connue non seulement comme une star du cinéma, mais aussi comme la fondatrice de la marque de bien-être Goop et comme une investisseuse active dans le capital-risque. Par l’intermédiaire du fonds Kinship Ventures, qu’elle a cofondé avec Moj Mahdara en 2021, elle investit dans des start-up technologiques.

Intelligence artificielle et capital-risque

Selon les données de la Securities and Exchange Commission (SEC), le fonds cofondé par Paltrow a investi dès 2023 dans OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT. Kinship Ventures soutient également d’autres projets avancés d’AI, comme l’outil de programmation Lovable et la plateforme marketing fondée sur l’intelligence artificielle Nectar Social.

Ces dernières années, l’actrice hollywoodienne a manifesté ouvertement son intérêt pour les technologies d’intelligence artificielle. Elle a souligné à plusieurs reprises qu’elle utilisait activement des outils modernes d’AI pour gérer son entreprise Goop. Par ailleurs, le fait que son projet Goop Kitchen ait loué un espace dans le siège d’Anthropic à San Francisco témoigne du renforcement des liens entre ces deux secteurs.

Mouvements de personnel et relations

Le rapprochement entre les géants de la technologie et l’élite hollywoodienne ne se limite pas à ces événements. Au début de l’année, OpenAI avait recruté Charles Porch, décrit par Vanity Fair comme le « chuchoteur des célébrités ». Cette politique de recrutement et le futur dîner montrent que la direction d’OpenAI souhaite élargir davantage ses liens avec les cercles culturels et médiatiques américains.

Pour l’instant, ni Goop ni les représentants d’OpenAI n’ont fourni de commentaire officiel sur cette rencontre privée. Malgré cela, la rencontre entre l’un des dirigeants les plus influents du monde de la technologie et une figure connue du show-business suscite un vif intérêt au sein de la communauté technologique.

Sam AltmanGwyneth PaltrowOpenAIIntelligence ArtificielleTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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