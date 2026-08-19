OpenAI a bloqué par erreur l’accès de chercheurs en cybersécurité

·2·Technologie
OpenAI a bloqué par erreur l’accès de chercheurs en cybersécurité

OpenAI, considéré comme un leader de l’intelligence artificielle, a soudainement révoqué l’accès de chercheurs en sécurité à une plateforme spéciale. Cet incident a suscité l’intérêt et l’incompréhension des spécialistes, car le programme joue un rôle important dans la cybersécurité et la correction des vulnérabilités. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch et des informations publiées sur les réseaux sociaux, plusieurs chercheurs ont rencontré une erreur mercredi en ouvrant une page spéciale sur la plateforme ChatGPT. Des notifications indiquaient qu’il était impossible de vérifier leur identité ou que leurs comptes étaient temporairement indisponibles.

Qu’est-ce que le programme Trusted Access for Cyber

Il s’agit d’un programme spécial à accès restreint appelé TAC (Trusted Access for Cyber). Dans le cadre de cette initiative, OpenAI permet à des experts évalués d’utiliser ses modèles d’intelligence artificielle les plus avancés, tout en assouplissant certaines restrictions de sécurité auxquelles sont soumis les utilisateurs ordinaires.

L’objectif principal du programme est d’aider des défenseurs fiables de la cybersécurité à détecter et corriger plus rapidement diverses vulnérabilités grâce à des outils avancés. Il contribue également à empêcher les cybercriminels d’accéder aux modèles les plus avancés. Un programme similaire est notamment proposé par Anthropic sous le nom de CVP.

Processus de vérification et réaction de l’entreprise

Pour obtenir l’accès au programme TAC, les spécialistes doivent fournir des documents confirmant leur identité et se soumettre à une vérification rigoureuse menée par OpenAI. Le nombre exact de chercheurs concernés par ces restrictions reste inconnu, mais TechCrunch a pu s’entretenir avec au moins cinq spécialistes.

Selon l’un des chercheurs concernés, l’entreprise leur a indiqué dans un courrier que l’accès au dernier niveau approuvé, appelé Daybreak Blue, avait été suspendu en raison d’un problème technique. Des représentants d’OpenAI ont confirmé qu’il s’agissait d’une erreur technique ayant touché un nombre limité d’utilisateurs.

Sur les forums officiels d’assistance, des employés de l’entreprise se sont également excusés pour la situation et ont demandé aux utilisateurs de soumettre une nouvelle demande et de repasser par le processus de vérification. Les spécialistes espèrent que le problème sera bientôt entièrement résolu.

OpenAIChatGPTCybersécuritéIntelligence ArtificielleTechCrunch
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une batterie « éternelle » à base d’amidon créée en AustralieUne batterie « éternelle » à base d’amidon créée en AustralieHier, 23:24L’énergie nucléaire spatiale américaine confrontée à une pénurie de combustibleL’énergie nucléaire spatiale américaine confrontée à une pénurie de combustibleHier, 22:56Xiaomi lance un nouveau système de repassage capable de traverser huit couches de soieXiaomi lance un nouveau système de repassage capable de traverser huit couches de soieHier, 22:22Une éclipse lunaire partielle avec une Lune rouge sera observable le 28 aoûtUne éclipse lunaire partielle avec une Lune rouge sera observable le 28 aoûtHier, 21:22Dell 15 D15261 présenté : les capacités du nouveau portable à 700 dollarsDell 15 D15261 présenté : les capacités du nouveau portable à 700 dollarsHier, 19:55Google présentera en septembre de nouveaux ordinateurs portables Android d’un type inéditGoogle présentera en septembre de nouveaux ordinateurs portables Android d’un type inéditHier, 17:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Concurrence sans précédent sur le marché des smartphones : 5 flagships sortent en septembre 2026
Concurrence sans précédent sur le marché des smartphones : 5 flagships sortent en septembre 2026