OpenAI a bloqué par erreur l’accès de chercheurs en cybersécurité

OpenAI, considéré comme un leader de l’intelligence artificielle, a soudainement révoqué l’accès de chercheurs en sécurité à une plateforme spéciale. Cet incident a suscité l’intérêt et l’incompréhension des spécialistes, car le programme joue un rôle important dans la cybersécurité et la correction des vulnérabilités. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch et des informations publiées sur les réseaux sociaux, plusieurs chercheurs ont rencontré une erreur mercredi en ouvrant une page spéciale sur la plateforme ChatGPT. Des notifications indiquaient qu’il était impossible de vérifier leur identité ou que leurs comptes étaient temporairement indisponibles.

Qu’est-ce que le programme Trusted Access for Cyber

Il s’agit d’un programme spécial à accès restreint appelé TAC (Trusted Access for Cyber). Dans le cadre de cette initiative, OpenAI permet à des experts évalués d’utiliser ses modèles d’intelligence artificielle les plus avancés, tout en assouplissant certaines restrictions de sécurité auxquelles sont soumis les utilisateurs ordinaires.

L’objectif principal du programme est d’aider des défenseurs fiables de la cybersécurité à détecter et corriger plus rapidement diverses vulnérabilités grâce à des outils avancés. Il contribue également à empêcher les cybercriminels d’accéder aux modèles les plus avancés. Un programme similaire est notamment proposé par Anthropic sous le nom de CVP.

Processus de vérification et réaction de l’entreprise

Pour obtenir l’accès au programme TAC, les spécialistes doivent fournir des documents confirmant leur identité et se soumettre à une vérification rigoureuse menée par OpenAI. Le nombre exact de chercheurs concernés par ces restrictions reste inconnu, mais TechCrunch a pu s’entretenir avec au moins cinq spécialistes.

Selon l’un des chercheurs concernés, l’entreprise leur a indiqué dans un courrier que l’accès au dernier niveau approuvé, appelé Daybreak Blue, avait été suspendu en raison d’un problème technique. Des représentants d’OpenAI ont confirmé qu’il s’agissait d’une erreur technique ayant touché un nombre limité d’utilisateurs.

Sur les forums officiels d’assistance, des employés de l’entreprise se sont également excusés pour la situation et ont demandé aux utilisateurs de soumettre une nouvelle demande et de repasser par le processus de vérification. Les spécialistes espèrent que le problème sera bientôt entièrement résolu.