MagicOS 11 présente une nouvelle technologie de nettoyage de la mémoire

·2·Technologie
MagicOS 11 présente une nouvelle technologie de nettoyage de la mémoire

Honor a annoncé l’intégration, dans l’interface de son nouveau logiciel — MagicOS 11, d’une technologie permettant d’économiser considérablement l’espace de stockage interne des smartphones. Selon Ixbt.com, cette solution baptisée Storage Space Optimization Technology 2.0 permet aux utilisateurs d’augmenter l’espace libre de plus de 50 Go sur leur appareil et joue un rôle particulièrement important dans la prolongation de la durée de vie des gadgets vieillissants. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Dans le contexte actuel de hausse du prix de la mémoire flash, l’importance de telles fonctions ne cesse de croître. Selon un représentant de l’équipe chargée du support et des mises à jour des produits Honor, après le passage à la nouvelle version, les utilisateurs pourraient disposer de davantage d’espace libre qu’au moment de l’installation. Ce résultat est obtenu grâce à une optimisation approfondie de la mémoire flash utilisée par le système et les applications.

Possibilités d’optimisation de la mémoire

Rappelons qu’une fonction similaire de l’interface MagicOS 10, présentée l’année dernière, permettait dans certains scénarios de libérer plus de 50 GB de mémoire. D’après les résultats des tests internes de l’entreprise, la nouvelle génération de Storage Space Optimization Technology 2.0 affiche des performances encore supérieures.

Toutefois, la quantité exacte d’espace libre récupérée sur chaque appareil dépendra des données personnelles de l’utilisateur. Le nombre d’applications installées, les fichiers de cache du système et le volume total des données accumulées joueront un rôle déterminant. Dans tous les cas, cette approche offre un confort supplémentaire aux propriétaires de smartphones modernes.

Gestion des applications peu utilisées

Le logiciel prévoit également un mécanisme spécial pour les applications rarement utilisées. Dans la section de nettoyage, le système peut réduire automatiquement l’espace occupé par ces applications tout en préservant leur capacité à fonctionner.

Lors d’une démonstration présentée par Honor, il a été clairement montré que la taille de l’une de ces applications avait été réduite à 220 mégaoctets. Cette nouvelle fonction devrait être particulièrement utile aux propriétaires d’anciens smartphones dont l’espace libre diminue au fil du temps en raison des mises à jour du système, du cache des applications et des données personnelles.

HonorMagicOS 11Mémoire Des SmartphonesTechnologieMise À Jour
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

OpenAI a bloqué par erreur l’accès de chercheurs en cybersécuritéOpenAI a bloqué par erreur l’accès de chercheurs en cybersécuritéHier, 23:50Une batterie « éternelle » à base d’amidon créée en AustralieUne batterie « éternelle » à base d’amidon créée en AustralieHier, 23:24L’énergie nucléaire spatiale américaine confrontée à une pénurie de combustibleL’énergie nucléaire spatiale américaine confrontée à une pénurie de combustibleHier, 22:56Xiaomi lance un nouveau système de repassage capable de traverser huit couches de soieXiaomi lance un nouveau système de repassage capable de traverser huit couches de soieHier, 22:22Une éclipse lunaire partielle avec une Lune rouge sera observable le 28 aoûtUne éclipse lunaire partielle avec une Lune rouge sera observable le 28 aoûtHier, 21:22Dell 15 D15261 présenté : les capacités du nouveau portable à 700 dollarsDell 15 D15261 présenté : les capacités du nouveau portable à 700 dollarsHier, 19:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Concurrence sans précédent sur le marché des smartphones : 5 flagships sortent en septembre 2026
Concurrence sans précédent sur le marché des smartphones : 5 flagships sortent en septembre 2026