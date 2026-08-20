MagicOS 11 présente une nouvelle technologie de nettoyage de la mémoire

Honor a annoncé l’intégration, dans l’interface de son nouveau logiciel — MagicOS 11, d’une technologie permettant d’économiser considérablement l’espace de stockage interne des smartphones. Selon Ixbt.com, cette solution baptisée Storage Space Optimization Technology 2.0 permet aux utilisateurs d’augmenter l’espace libre de plus de 50 Go sur leur appareil et joue un rôle particulièrement important dans la prolongation de la durée de vie des gadgets vieillissants. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Dans le contexte actuel de hausse du prix de la mémoire flash, l’importance de telles fonctions ne cesse de croître. Selon un représentant de l’équipe chargée du support et des mises à jour des produits Honor, après le passage à la nouvelle version, les utilisateurs pourraient disposer de davantage d’espace libre qu’au moment de l’installation. Ce résultat est obtenu grâce à une optimisation approfondie de la mémoire flash utilisée par le système et les applications.

Possibilités d’optimisation de la mémoire

Rappelons qu’une fonction similaire de l’interface MagicOS 10, présentée l’année dernière, permettait dans certains scénarios de libérer plus de 50 GB de mémoire. D’après les résultats des tests internes de l’entreprise, la nouvelle génération de Storage Space Optimization Technology 2.0 affiche des performances encore supérieures.

Toutefois, la quantité exacte d’espace libre récupérée sur chaque appareil dépendra des données personnelles de l’utilisateur. Le nombre d’applications installées, les fichiers de cache du système et le volume total des données accumulées joueront un rôle déterminant. Dans tous les cas, cette approche offre un confort supplémentaire aux propriétaires de smartphones modernes.

Gestion des applications peu utilisées

Le logiciel prévoit également un mécanisme spécial pour les applications rarement utilisées. Dans la section de nettoyage, le système peut réduire automatiquement l’espace occupé par ces applications tout en préservant leur capacité à fonctionner.

Lors d’une démonstration présentée par Honor, il a été clairement montré que la taille de l’une de ces applications avait été réduite à 220 mégaoctets. Cette nouvelle fonction devrait être particulièrement utile aux propriétaires d’anciens smartphones dont l’espace libre diminue au fil du temps en raison des mises à jour du système, du cache des applications et des données personnelles.