L’AC Milan recrute l’ailier de Strasbourg Diego Moreira

L’AC Milan poursuit son activité sur le marché des transferts et renforce une nouvelle fois son effectif avec un jeune talent. Selon Goal.com, le grand club italien a officiellement annoncé le transfert de l’ailier de Strasbourg Diego Moreira et les deux parties ont signé un contrat longue durée. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Le jeune joueur, international belge d’origine portugaise, est arrivé à Milan ces derniers jours et a passé avec succès sa visite médicale. Toutes les formalités ont ensuite été finalisées au siège de Casa Milan. Cet accord est considéré comme une étape importante, tant sur le plan financier que sportif, dans les projets futurs du club.

Un contrat longue durée et un numéro légendaire

Selon le communiqué officiel, Diego Moreira a signé avec l’AC Milan un contrat longue durée courant jusqu’au 30 juin 2031. Il portera le célèbre numéro 22 chez les Rossoneri, celui qu’arborait la légende du club Kaká. Ce choix témoigne de la grande confiance accordée au jeune joueur par la direction et le staff technique.

Pour rappel, Diego Moreira est né le 6 août 2004 à Liège, en Belgique. Il a appris les rudiments du football dans les académies du Standard de Liège et de Benfica. Avec l’équipe de jeunes du club portugais, il a remporté la Youth League de l’UEFA et la Coupe intercontinentale des moins de 20 ans lors de la saison 2021-2022.

Un parcours riche et une expérience internationale

Au cours de sa carrière, l’ailier a déjà évolué dans plusieurs grands clubs. Il a rejoint Chelsea à l’été 2023 et a fait ses débuts avec le club londonien. Il a également joué pour l’Olympique Lyonnais et Strasbourg en France, devenant l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. Sa vitesse, sa technique et sa polyvalence tactique n’ont pas échappé aux recruteurs de l’AC Milan.

Sur la scène internationale, Moreira a d’abord joué avec les équipes de jeunes du Portugal avant de commencer à représenter la Belgique en 2025. Il a participé aux qualifications pour la Coupe du monde 2026 et a déjà consolidé sa place en sélection. Les supporters milanais nourrissent de grands espoirs pour cette nouvelle recrue, qui devrait apporter une sérieuse concurrence au sein du secteur offensif de l’équipe.