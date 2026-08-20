Barcelona passe à l’offensive pour recruter Lautaro Martínez

Le club espagnol Barcelona a ciblé Lautaro Martínez, capitaine de l’Inter italien, afin de renforcer son attaque dans les dernières semaines du mercato. Cette démarche devrait constituer un tournant majeur pour les Catalans durant le mercato estival, après l’échec du recrutement d’un autre attaquant. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon Goal.com et le célèbre insider Gerard Romero, la direction de Barcelona a tenté de recruter l’attaquant de l’Atlético de Madrid Julián Álvarez durant l’été, mais s’est heurtée au refus du club de la capitale. La direction sportive blaugrana s’est ensuite tournée vers d’autres options et a désigné l’attaquant milanais Lautaro Martínez comme sa priorité numéro un.

Une réunion secrète à Madrid

Une réunion aurait récemment eu lieu à Madrid entre le directeur sportif de Barcelona, Deco, et l’agent de l’attaquant argentin, Alexandro Camaño. Au cours de ces discussions, les représentants du joueur auraient manifesté un intérêt favorable à un transfert vers le club catalan.

L’entraîneur de Barcelona, Hansi Flick, et la direction comprennent parfaitement que l’équipe a besoin d’un avant-centre compétitif, mobile et capable de peser dans le jeu. Après l’échec du transfert de Julián Álvarez, toute l’attention s’est portée sur Lautaro, international argentin.

L’Inter et les conditions du transfert

Cependant, ces négociations s’annoncent difficiles pour Barcelona. L’Inter n’a pas l’intention de vendre son capitaine et, à l’image de l’Atlético de Madrid qui a refusé de laisser partir son joueur, le club milanais se prépare à des discussions ardues.

Lors de leur dernière prolongation, Lautaro Martínez et l’Inter avaient supprimé la clause libératoire de 120 millions d’euros, qui n’était valable que pendant une période limitée. Ainsi, tout club souhaitant recruter le joueur devra négocier directement avec la direction du club italien.

Tout dépendra du montant proposé. Si Barcelona reçoit une offre très élevée, largement supérieure à la valeur de marché du joueur, elle pourrait être étudiée par les représentants du fonds qui finance le club. Toutefois, la direction sportive italienne ne prévoit pas pour l’instant de laisser partir son capitaine.