Le FC Barcelona veut renforcer son attaque avant la clôture du mercato

Le Camp Nou a célébré dans une ambiance festive la victoire 2-1 contre Al-Ahli, remportée dans le cadre du traditionnel Trophée Gamper estival. Cependant, selon Mundo Deportivo, le directeur sportif du club catalan, Deco, et l’entraîneur Hansi Flick ont évoqué ouvertement après le match les prochains projets de l’équipe sur le marché des transferts. La direction a confirmé qu’elle agirait particulièrement pour renforcer l’attaque. C’est ce que rapporte Goal.com le rapporte.

Hansi Flick a une nouvelle fois souligné après le match qu’un avant-centre clairement identifié, autrement dit un numéro neuf, était aussi nécessaire à l’équipe que l’eau et l’air. Le technicien allemand a salué le travail de Deco sur le marché des transferts et s’est dit convaincu qu’un joueur correspondant aux besoins du club rejoindrait l’équipe avant la clôture du mercato. Il a précisé que le staff cherchait la meilleure option avec la direction.

Remplacer Robert Lewandowski sera difficile

Selon Deco, il n’est pas facile de compenser les départs de certains joueurs. Même si le départ de Ferran Torres a été couvert par l’arrivée de nouvelles recrues, trouver un joueur du niveau de Robert Lewandowski reste une tâche très difficile. Le directeur sportif a reconnu que l’attaquant polonais avait ouvert une véritable ère dans l’histoire du club et qu’il serait compliqué de lui trouver un successeur.

Malgré cela, la direction du FC Barcelona étudie attentivement les possibilités du marché durant les derniers jours du mercato. Selon Deco, le club dispose également de ressources internes, mais travaille activement à trouver la meilleure solution pour aider l’équipe pendant la saison. Le club a assuré que chaque recrutement serait mûrement réfléchi et viserait uniquement à améliorer le jeu de l’équipe.