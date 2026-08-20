Chelsea dévoile les numéros de ses joueurs pour la nouvelle saison

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Chelsea dévoile les numéros de ses joueurs pour la nouvelle saison

Le club anglais de Chelsea a confirmé les numéros officiels de ses joueurs avant la nouvelle saison. L’un des changements les plus marquants concerne l’attaquant João Pedro, qui héritera du mythique numéro 9, rapporte le média talkSPORT. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Alors que l’équipe dirigée par l’entraîneur Xabi Alonso traverse une période de changements, cette décision a retenu l’attention. L’attribution du numéro 9 à João Pedro récompense ses excellentes performances de la saison dernière.

Nouveaux changements dans l’effectif et répartition des numéros

Selon talkSPORT, João Pedro a inscrit 20 buts et délivré 9 passes décisives dans toutes les compétitions la saison dernière, avant d’être élu « Joueur de la saison ». Il a donc hérité du numéro 9, auparavant porté par Liam Delap.

Liam Delap a, quant à lui, récupéré le numéro 12. L’attaquant, qui portait le 9 depuis son arrivée d’Ipswich Town en 2025, n’a inscrit que 3 buts en 47 rencontres la saison dernière. Son avenir à Stamford Bridge est donc incertain.

La présence d’attaquants comme Nicolas Jackson et Marc Guiu éloigne encore davantage Delap de l’équipe titulaire. Malgré un contrat de cinq ans, son départ du club est attendu avant la fermeture du mercato. Le joueur préférerait rester en Premier League, mais le club italien de Côme s’intéresse également à lui.

Changements en défense et au milieu de terrain

Les numéros d’autres joueurs de l’équipe dirigée par Xabi Alonso ont également été modifiés. Wesley Fofana a notamment récupéré le numéro 3, auparavant porté par Marc Cucurella. Depuis son arrivée en provenance de Leicester City, Fofana avait joué avec les numéros 33 et 29.

Par ailleurs, le recrutement record du club, Morgan Rogers, portera le numéro 17 la saison prochaine. Eden Hazard, Mohamed Salah et Raheem Sterling ont notamment porté ce numéro par le passé. Autorisé à reprendre la compétition, Mykhailo Mudryk a récupéré le numéro 33, tandis que son ancien numéro 10 a été attribué à Cole Palmer.

ChelseaJoão PedroLiam DelapXabi AlonsoPremier League Anglaise
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Jahongir Tursunov
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