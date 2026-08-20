Une femme meurt dans l’attaque d’un puma : première tragédie depuis 1999

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Une femme meurt dans l’attaque d’un puma : première tragédie depuis 1999

Dans l’État américain du Colorado, une femme en promenade dans la nature est morte après l’attaque rare d’un puma. Cette tragédie est considérée comme l’un des incidents les plus graves survenus dans l’État depuis plusieurs décennies.

L’incident s’est produit sur le sentier de Krozer-Mauntin, dans le comté de Larimer. Le jour de l’An, vers 12 h 15, des randonneurs ont découvert une personne immobile au sol et un puma près d’elle.

Les témoins se sont approchés de l’animal et ont tenté de l’effrayer en lui lançant des pierres. Le prédateur a ensuite quitté les lieux. L’un des témoins, qui était médecin, a examiné la victime, mais n’a pas pu détecter son pouls.

Des agents des parcs et de la faune du Colorado, des policiers, des gardes du parc et des pompiers volontaires sont ensuite arrivés sur les lieux. Un biologiste de l’État, qui survolait la zone en hélicoptère, a également participé aux recherches.

Les spécialistes ont aussi utilisé des chiens spécialement dressés pour repérer les pumas. Deux animaux susceptibles d’être liés à l’attaque ont finalement été retrouvés et abattus.

Les responsables de la faune ont indiqué que l’un des animaux s’était enfui après avoir été touché par des tirs sur les lieux, avant d’être retrouvé et abattu plus tard. Le second puma a été repéré dans une zone proche du lieu de l’incident.

Selon les règles en vigueur, les animaux sauvages soupçonnés d’avoir attaqué un humain sont abattus afin de garantir la sécurité de la population. Les spécialistes n’excluent toutefois pas la possibilité qu’un seul des deux pumas ait participé à l’attaque.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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