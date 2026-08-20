Framework présente un ordinateur portable modulaire doté de processeurs mis à jour

Connue pour ses gadgets modulaires et faciles à réparer, l’entreprise Framework fait passer à un niveau supérieur l’un de ses appareils les plus populaires, son ordinateur portable compact. Selon Ixbt.com, l’appareil est désormais équipé de processeurs Intel de nouvelle génération, ce qui lui permet de progresser considérablement en matière d’efficacité énergétique. Ces informations, Ixbt.com les rapporte.

La principale nouveauté est la possibilité d’installer sur l’ordinateur portable les processeurs les plus récents de la gamme Intel Wildcat Lake. Alors que les acheteurs étaient auparavant limités aux puces Core i3-1315U ou Core i5-1334U, ils peuvent désormais choisir entre les modèles Core 3 304, Core 5 320 et Core 7 350.

Efficacité énergétique et autonomie accrues

Selon le fabricant, le simple remplacement de l’ancien processeur par un nouveau a suffi, en une seule étape technique, à augmenter immédiatement de 70 % l’autonomie de l’ordinateur portable. Par rapport à la première version équipée d’un processeur Core de 13e génération, cette progression spectaculaire s’explique principalement par l’extrême sobriété énergétique des nouvelles puces.

Ces processeurs disposent de cinq ou six cœurs et privilégient l’efficacité énergétique plutôt qu’une puissance de calcul extrêmement élevée. C’est précisément ce facteur qui permet à l’appareil de fonctionner plus longtemps sans recharge, offrant un avantage important aux utilisateurs en déplacement.

Principales caractéristiques techniques de l’appareil

Malgré la mise à jour des processeurs, les autres composants principaux et le design de l’ordinateur portable restent inchangés. Ce modèle compact comprend notamment les éléments suivants :

Écran IPS de 12,2 pouces avec une résolution de 1200p

Batterie d’une capacité de 50 Wh

Standards modernes de communication sans fil Thunderbolt 4 et Wi-Fi 7

Conception convertible permettant de transformer l’ordinateur portable en tablette

Plusieurs options de couleurs vives et un design modulaire

Grâce à son approche modulaire, Framework continue d’offrir aux utilisateurs la liberté de démonter eux-mêmes l’appareil et de remplacer ses composants. Cette démarche joue un rôle important dans la réduction des déchets électroniques et l’allongement de la durée de vie des technologies.

Selon la politique tarifaire appliquée sur le marché, la version de base de l’appareil coûte 630 euros sans mémoire. Si l’utilisateur ajoute 8 GB de RAM et un SSD de 512 GB, le prix total atteint 805 euros.