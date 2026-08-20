Diego Moreira devient officiellement joueur de l’AC Milan

L’AC Milan poursuit son activité sur le marché des transferts en recrutant l’ailier talentueux Diego Moreira en provenance de Strasbourg. Le club l’a annoncé sur son site officiel, soulignant également l’importance financière de l’opération. Goal.com rapporte l’information.

Le joueur est arrivé à Milan, a passé avec succès sa visite médicale et signé son contrat. Pour finaliser le transfert, l’agent Jorge Mendes a passé plus de six heures à Casa Milan, signe que la collaboration entre les parties se renforce.

Un contrat longue durée et un numéro légendaire

L’accord entre l’AC Milan et le joueur court jusqu’au 30 juin 2031. Le nouveau joueur portera également le numéro 22, rendu légendaire par Kaká, qui a profondément marqué l’histoire du club. Diego Moreira a fait part de son émotion et de son incrédulité face à ce qui lui arrive.

Né le 6 août 2004 à Liège, en Belgique, Diego Moreira a évolué dans les centres de formation de plusieurs clubs réputés. Il a notamment été formé au Standard de Liège et à Benfica. Avec l’équipe de jeunes de Benfica, il a remporté la Ligue de la jeunesse de l’UEFA et la Coupe intercontinentale U20 lors de la saison 2021-2022.

Une riche expérience à travers l’Europe

Après avoir fait ses débuts avec Benfica lors des tours de qualification de la Ligue des champions de l’UEFA, l’ailier a rejoint Chelsea à l’été 2023. Le 30 août de la même année, il a disputé son premier match avec l’équipe première londonienne lors d’une rencontre de Coupe de la Ligue contre Wimbledon. Il a également défendu les couleurs de l’Olympique Lyonnais durant la saison 2023-2024.

Transféré définitivement à Strasbourg à l’été 2024, le joueur s’est illustré en France par sa vitesse, sa technique et sa polyvalence tactique, devenant l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du championnat. Ses performances à Strasbourg ont attiré l’attention des recruteurs milanais.

Ses premiers pas sur la scène internationale

Sur la scène internationale, Diego Moreira a d’abord représenté les équipes de jeunes du Portugal, jusqu’aux moins de 21 ans, et participé au Championnat d’Europe des jeunes 2023. À partir de 2025, il a toutefois choisi de représenter la Belgique, disputant les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ainsi que la phase finale de la compétition.