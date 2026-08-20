Le Barça décroche une victoire difficile contre Al-Ahly avant la saison

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Le Barça décroche une victoire difficile contre Al-Ahly avant la saison

Mercredi soir, le FC Barcelone a conclu sa traditionnelle préparation d’avant-saison par un match contre le club égyptien Al-Ahly, dans le cadre du Trophée Joan Gamper. Au terme d’une rencontre intéressante et disputée au Spotify Camp Nou, les Catalans se sont imposés 2-1. Ce match a non seulement révélé l’état de forme de l’équipe avant la nouvelle saison, mais a également suscité de vifs débats dans la presse espagnole. Goal.com rapporte .

Selon Mundo Deportivo, malgré cette victoire, le Barça a livré une prestation bien en dessous de son niveau habituel. Le jeu des locaux a été critiqué et le journal titrait : « Loin de son niveau habituel, le Barça lance sa saison à domicile ». Les spécialistes estiment que l’équipe est encore loin du rythme de jeu qu’elle doit afficher sous la direction de l’entraîneur allemand Hansi Flick.

Les héros du match et les joueurs critiqués

La presse catalane s’est montrée mécontente de la prestation de plusieurs cadres. Le jeune talent Lamine Yamal a notamment été peu efficace en première période, tandis que le défenseur latéral français Jules Koundé a également montré qu’il était loin de sa meilleure forme. Malgré cela, certains joueurs de la ligne offensive ont réussi à se mettre en valeur.

L’attention principale et les évaluations positives se sont concentrées sur l’attaquant égyptien Hamza Abdelkarim et le Brésilien Raphinha. Les deux joueurs ont marqué et contribué à la victoire de leur équipe. Hamza Abdelkarim s’est particulièrement distingué avec trois tirs cadrés, s’imposant comme le joueur le plus efficace sur le terrain.

Le retour au Spotify Camp Nou

Cette rencontre revêtait également une importance particulière pour le Barça : après une pause d’environ deux mois et demi, l’équipe retrouvait son stade, le Spotify Camp Nou. Son dernier match dans cette enceinte avait eu lieu en mai dernier, à l’issue de la saison de Liga.

Même si le résultat est positif, la qualité du jeu a montré que le staff technique avait encore de nombreuses tâches à accomplir. Les joueurs de Hansi Flick devront retrouver leur rythme et corriger leurs lacunes avant les prochains matches officiels. Les supporters attendent désormais un spectacle plus convaincant de leur équipe favorite pour la nouvelle saison.

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Jahongir Tursunov
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