Bresil vs Japon : compositions officielles dévoilées

Il ne reste que peu de temps avant l'un des matchs les plus excitants et attendus de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026. Le coup d'envoi du huitième de finale entre le Brésil et le Japon sera donné à 22h00 (heure de Tachkent), et les entraîneurs ont officiellement annoncé les compositions de départ.

Vous trouverez dans le tableau suivant la liste des joueurs qui débuteront la rencontre :

Coupe du Monde 2026. 1/16e de finale : Compositions de départ

Brésil : Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Vinícius, Rayan, Cunha.

Japon : Suzuki, Tomiyasu, Hiroki Ito, Taniguchi, Ito, Kamada, Sano, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda.

Premières observations sur les compositions : Comme promis avant le match par l'entraîneur Carlo Ancelotti, Neymar n'est pas titulaire car il est toujours en phase de récupération après sa blessure. Il débutera sur le banc et pourrait entrer en jeu en seconde période si nécessaire. L'attaque des « Pentacampeões » est confiée à Vinícius, Cunha et au jeune talent Rayan, tandis que Casemiro dirigera le milieu de terrain. L'équipe nationale du Japon, s'appuyant sur la star de la Premier League Tomiyasu en défense, ainsi que sur Doan, Kamada et Ueda au milieu et en attaque, est prête à proposer un football discipliné et rapide.

Le vainqueur de ce duel décrochera son ticket pour le tour suivant. Les « Samouraïs », misant sur la discipline et la vitesse, pourront-ils franchir le barrage brésilien ou les « Samba » confirmeront-ils leur statut de favoris ? Nous le découvrirons très bientôt sur le terrain.