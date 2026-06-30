Koeman sur les critiques aux Pays-Bas : « Je m'en fiche »

Après l'élimination prématurée de l'équipe nationale des Pays-Bas de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur Ronald Koeman a réagi vivement à la vague de critiques sévères qui s'abattent sur lui.

Les représentants des « Oranje » ont été contraints de dire adieu au Mondial dès les huitièmes de finale après une élimination dramatique face au Maroc.

Résultat du dernier match des Pays-Bas à la Coupe du Monde 2026 :

Phase du tournoi Affiche Temps réglementaire et prolongations Tirs au but Résultat final Coupe du Monde 2026. 1/8 de finale Pays-Bas — Maroc 1:1 3:4 Le Maroc se qualifie pour le tour suivant

« Nous avons joué avec 5 défenseurs, comme le voulaient les supporters... »

En parlant de ses choix tactiques et de la pression publique, Koeman a clairement affirmé que l'avis des médias et des experts n'était pas sa priorité :

« Tous les Pays-Bas disaient que nous devions jouer avec 5 défenseurs. Nous sommes descendus sur le terrain avec 5 défenseurs, et ils ont quand même critiqué. Je le répète : je me fiche des critiques. Nous aurions certainement pu mieux jouer. Dans certaines situations, l'équipe a trop reculé. Nous n'avons pas mal agi en défense, mais nous avons manqué de pressing sur l'adversaire. Dans un tel match, on ne peut pas laisser autant d'opportunités devant son propre but. Mais le match est terminé, il n'y a plus d'intérêt à en parler », a déclaré Koeman.

Principales causes de l'échec

Bien que l'entraîneur rejette l'opinion publique, il a reconnu les problèmes de son jeu. Selon lui, les facteurs suivants ont causé la défaite des Pays-Bas :

Jeu trop défensif : L'équipe a trop reculé vers son propre but pendant le match, laissant l'initiative au Maroc.

Pressing passif : Bien que la ligne défensive n'ait pas mal fonctionné, trop d'espaces ont été laissés aux joueurs adverses pour circuler avec le ballon.

Tirs au but : Après un score de 1:1 à la fin du temps réglementaire et des prolongations, les Néerlandais n'ont pas tenu nerveusement lors de la séance de tirs au but (3:4).

Cette défaite et la conférence de presse qui a suivi ont été parmi les moments les plus difficiles de la carrière de Ronald Koeman. Les supporters, quant à eux, restent convaincus que la composition et la tactique de l'équipe auraient dû être plus offensives.