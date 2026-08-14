Spectacle de 7 buts à Namangan : «Navbahor» arrache la victoire à la 89e minute...

La 17e journée de la Super League a offert un véritable thriller à Namangan. Malgré avoir perdu deux fois son avantage, «Navbahor» a battu «Bunyodkor» 4-3 grâce à un penalty à la 89e minute.

Dans ce match à sept buts, Husayn Norchayev a une nouvelle fois inscrit son nom au tableau d’affichage. Cette victoire permet aux «Faucons» de monter à la 3e place du classement.

«Navbahor» menait 2-0 après seulement 19 minutes

Les locaux ont débuté la rencontre très activement. À la 5e minute, Muhammadali G‘iyosov a ouvert le score et enflammé les tribunes de Namangan : 1-0.

Quatorze minutes plus tard, «Navbahor» a obtenu un penalty. Depuis le point de penalty, Husayn Norchayev a transformé l’occasion et porté l’écart à deux buts : 2-0.

À ce moment-là, les locaux semblaient contrôler totalement le match. Mais «Bunyodkor» n’a pas renoncé.

«Bunyodkor» a égalisé à deux reprises

À la 38e minute, Sardor Abdunabiyev a relancé les visiteurs : 2-1.

Peu après le début de la seconde période, à la 52e minute, Dmitriy Pletnyov a égalisé. L’avantage de deux buts de «Navbahor» avait ainsi disparu : 2-2.

À la 63e minute, Diyor Xolmatov a redonné l’avantage aux joueurs de Namangan : 3-2. Mais cette fois encore, «Bunyodkor» a réagi.

À la 70e minute, Faxriddin Muhammadov a marqué et rétabli l’égalité au tableau d’affichage : 3-3.

Jiyanov a eu le dernier mot

Alors que le match semblait devoir se terminer sur un nul, «Navbahor» a obtenu un nouveau penalty à une minute de la fin du temps réglementaire.

À la 89e minute, Ruslanbek Jiyanov a pris ses responsabilités et transformé le penalty.

4-3 : «Navbahor» arrache les trois points au terme d’un match dramatique.

Les visiteurs n’avaient pratiquement plus le temps de réagir.

La chronologie des sept buts

5' — Muhammadali G‘iyosov — 1-0

19' — Husayn Norchayev, penalty — 2-0

38' — Sardor Abdunabiyev — 2-1

52' — Dmitriy Pletnyov — 2-2

63' — Diyor Xolmatov — 3-2

70' — Faxriddin Muhammadov — 3-3

89' — Ruslanbek Jiyanov, penalty — 4-3

«Navbahor» intègre le top 3

Après cette victoire, «Navbahor» a porté son total à 31 points et s’est hissé à la 3e placedu classement.

De son côté, «Bunyodkor» est reparti de Namangan sans point, malgré avoir égalisé deux fois. Les joueurs de Tachkent comptent 19 points et occupent la 11e place .

Pour «Navbahor», ce n’est pas une victoire comme les autres. Après avoir perdu une avance de deux buts et laissé son adversaire égaliser à deux reprises, l’équipe a fait preuve de caractère dans les dernières minutes et conservé trois points précieux.

Le 4-3 à Namangan restera l’un des matchs les plus spectaculaires de la 17e journée de la Super League.

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