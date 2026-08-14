Y aura-t-il une trêve ? Lavrov révèle les négociations et les mesures de rétorsion de la Russie

À l’approche de la prochaine saison hivernale, la guerre énergétique et infrastructurelle entre la Russie et l’Ukraine est entrée dans une phase nouvelle et plus dangereuse. Le 14 août, les deux parties ont échangé des réponses virulentes par des frappes militaires et des déclarations officielles.

Sur la chaîne officielle du ministère russe de la Défense, sous des images de drones, « L’hiver, vous attend le gel » a été publiée comme un avertissement ouvert. Ce message est paru après une nouvelle série de frappes contre les infrastructures portuaires et les navires ukrainiens.

Quelques heures plus tard, le Centre des communications stratégiques des forces armées ukrainiennes a réagi : « Nous nous réchaufferons avec le feu des raffineries de pétrole russes ».

« Les combats ne peuvent pas être arrêtés » : la position ferme de Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré qu’il était absolument inacceptable de mettre fin aux hostilités le long de la ligne de front actuelle.

« Il ne s’agit pas de savoir qui vit confortablement aujourd’hui : nos concitoyens souffrent et meurent à cause de ces actions. Il s’agit de notre responsabilité envers l’histoire millénaire de l’État russe. Nous intensifions nos actions et nous avons déjà commencé à le faire », a souligné Lavrov.

Initiatives en mer Noire et obstacles diplomatiques

Dans le contexte de la confrontation intense sur le front, plusieurs propositions concernant la sécurité régionale sont avancées :

La proposition de l’Ukraine : Selon Reuters, le 13 août, l’Ukraine a proposé à la Russie, par l’intermédiaire d’un pays tiers, de suspendre réciproquement les attaques contre les installations civiles en mer Noire. L’objectif est de réduire les risques pour les chaînes mondiales d’approvisionnement alimentaire.

La médiation de la Turquie : Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avait proposé d’instaurer un moratoire sur les attaques contre les navires commerciaux. Toutefois, le 14 août, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Moscou n’avait encore reçu aucune demande officielle de la Turquie à ce sujet.

La lettre de Zelensky : En juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé une lettre ouverte à Vladimir Poutine, proposant une rencontre en face à face entre les dirigeants et un cessez-le-feu sur l’ensemble du front pendant la période des négociations.

Le risque hivernal pour les infrastructures énergétiques

Depuis 2022, une intensification des frappes contre les installations énergétiques est observée chaque automne. À l’automne 2024 notamment, de lourdes frappes ont endommagé presque toutes les grandes centrales thermiques ukrainiennes, mettant hors service près de 80 % de la capacité totale de production d’électricité.

À l’approche de l’hiver de cette année, les principales frappes visent les sous-stations et les réseaux électriques des régions de Soumy, de Tchernihiv et de Kharkiv, ce qui montre que le système énergétique pourrait subir une nouvelle épreuve majeure durant les mois froids à venir.

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