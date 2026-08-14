Les raisons de l’échec de Steven Gerrard à Aston Villa révélées

Les raisons pour lesquelles le passage de Steven Gerrard à Aston Villa, l’une des périodes les plus difficiles de sa carrière d’entraîneur, ne s’est pas déroulé comme prévu sont désormais connues. Après avoir remporté de grands succès avec le club écossais des Rangers, le staff technique arrivé en Premier League s’est heurté à de sérieux obstacles à Birmingham. Dans une interview exclusive accordée à Daily Star Sport, Gary McAllister, l’ancien adjoint de Gerrard, a évoqué pour la première fois les problèmes et les blessures de cette période. C’est ce que rapporte Goal.com. rapporte .

Le passage de McAllister et Gerrard en Écosse avait été particulièrement brillant, les deux hommes ayant mis fin à la domination du Celtic dans le pays. Après leur arrivée en Premier League, les techniciens ambitionnaient de reproduire les mêmes résultats dans le football anglais. Cependant, la concurrence et l’intensité du championnat anglais se sont révélées encore plus élevées que prévu, et le succès escompté n’a pas pleinement été au rendez-vous.

Blessures et problèmes d’effectif

Selon Daily Star Sport, l’équipe a été confrontée à de sérieux problèmes d’effectif dès son arrivée à Birmingham. Plusieurs recrues ont subi de graves blessures et se sont retrouvées indisponibles en l’espace de quelques semaines. Ces facteurs ont considérablement compliqué la mise en place du système de jeu de l’équipe.

Gary McAllister a expliqué qu’ils craignaient que toute explication soit perçue comme une excuse : « Trois ou quatre nouveaux joueurs arrivés à Aston Villa se sont blessés dans le mois qui a suivi leur arrivée. Mais dans le monde du football, toute raison avancée peut sembler être une excuse. Nous avons donc préféré ne pas trop en parler », a déclaré l’entraîneur.

Une continuité logique et la suite

Fait surprenant, après le licenciement de Gerrard et l’arrivée d’Unai Emery, l’entraîneur espagnol s’est principalement appuyé sur le noyau de joueurs constitué sous Steven pour conduire l’équipe vers les sommets. McAllister a qualifié cette situation de simple malchance, ajoutant : « Quoi qu’il en soit, cela n’a pas fonctionné. La plupart des joueurs utilisés par le nouvel entraîneur étaient ceux avec lesquels Steven avait travaillé. »

Rappelons que Gerrard avait été licencié après n’avoir remporté que 13 de ses 40 matches à Aston Villa. Après son échec au club, il a rejoint le club saoudien d’Al-Ettifaq afin de relancer sa carrière et de changer de cadre. Cependant, cette aventure n’a pas non plus produit les résultats escomptés et s’est achevée d’un commun accord en janvier 2025, soit 18 mois avant l’expiration de son contrat.

Après avoir mis fin à son aventure au Moyen-Orient, le technicien de 46 ans a été associé à plusieurs postes prestigieux, notamment un retour aux Rangers et même la possibilité de prendre brièvement les commandes de Liverpool. Pour l’instant, Gerrard fait une pause dans sa carrière d’entraîneur et s’essaie à la télévision. Il a été confirmé qu’il participera cette saison à la couverture des matches de Premier League et de Ligue des champions sur TNT Sports.