Les Forces spatiales américaines financent le lancement de satellites par force centrifuge

Les Forces spatiales américaines ont financé une nouvelle technologie qui pourrait transformer radicalement l’accès à l’espace et la mise en orbite de charges utiles. Selon ixbt.com, la start-up Space Kinetic a obtenu un contrat OTA de 50 millions de dollars pour développer Whirlwind, un système conçu pour lancer des engins spatiaux sans carburant. Ixbt.com en fait état ainsi.

Cette idée innovante repose sur le principe d’une ancienne arme, la « fronde » (dispositif de lancer à courroie). Selon Ryan Sullivan, directeur général de l’entreprise, le système électromécanique fait tourner la charge utile à grande vitesse grâce à la force centrifuge, puis la projette dans l’espace. Le satellite poursuit ensuite sa trajectoire vers l’orbite ou la destination souhaitée à l’aide de ses propres moteurs.

Contourner les limites de l’équation des fusées

L’accélération centrifuge permet de contourner les strictes limites de l’équation traditionnelle des fusées. L’énergie principale nécessaire à la vitesse initiale est alors fournie par une tension mécanique plutôt que par un carburant chimique. Le lanceur Whirlwind est considéré comme une solution très flexible, car il ne dépend ni du type de charge utile ni du régime orbital.

L’entreprise affirme que ce système pourrait être utilisé pour effectuer des missions de reconnaissance spatiale, assurer des communications, acheminer des sondes scientifiques et même inspecter des débris spatiaux. Toutefois, l’accent est surtout mis sur une « économie des drones » dans l’espace, où la durée de service de satellites peu coûteux pourrait se mesurer en minutes plutôt qu’en années.

Le concept de charges utiles consommables dans l’espace

Cette approche s’oppose radicalement aux missions traditionnelles de plusieurs années et aux engins lourds coûtant plusieurs millions de dollars. Le concept de charge utile consommable, appelé « attritable payload », possède une durée de vie définie et ouvre un nouveau chapitre des stratégies spatiales modernes.

Il convient de souligner que Space Kinetic a déjà remporté plusieurs succès. La start-up a notamment obtenu de la DARPA un contrat de plusieurs millions de dollars pour adapter son architecture à un système de défense antimissile asymétrique. L’entreprise a également été sélectionnée pour le programme SpaceWERX Adaptive and Intelligent Space Challenge.

L’équipe compte désormais 50 employés. Un laboratoire de prototypage fonctionne à Albuquerque et un nouveau bureau ouvre à El Segundo. Les spécialistes n’ont pas encore annoncé la date du premier essai orbital : ils testent actuellement la technologie au sol et négocient avec des partenaires chargés de l’intégration.