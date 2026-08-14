Le défenseur de Milan Zachary Athekame poursuivra sa carrière en France

L’AC Milan poursuit son travail d’optimisation de l’effectif et de réduction du nombre de joueurs excédentaires au cours des dernières semaines du mercato. Dans ce cadre, le latéral suisse Zachary Athekame a officiellement été prêté à l’Olympique Lyonnais. Selon Goal.com, cette information se confirme.

Selon ixbt.com, le club milanais prend des mesures pour se séparer des joueurs en manque de temps de jeu et qui ne figurent pas dans les plans de l’entraîneur Ruben Amorim pour la suite. La situation de Zachary Athekame est toutefois légèrement différente, car la direction du club le considère comme un joueur important pour l’avenir.

Ce talentueux joueur suisse avait rejoint l’AC Milan il y a un an. Cependant, son temps de jeu étant limité cette saison, la direction du club a estimé qu’un prêt dans une autre équipe serait préférable afin de lui permettre d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression.

Un prêt en championnat de France

Dans un communiqué officiel, l’AC Milan a confirmé que les droits d’inscription sportive de Zachary Athekame avaient été temporairement transférés à l’Olympique Lyonnais. Le club lui a souhaité bonne chance pour la fin de la saison et plein de succès pour la suite de sa carrière.

Avec Lyon, qui évolue dans le championnat de France, Athekame aura l’occasion de se mettre en valeur et d’acquérir de l’expérience sur les scènes européennes. Selon les spécialistes, cette décision constitue une étape judicieuse pour améliorer les qualités individuelles du jeune défenseur.

À l’approche de la clôture du mercato, l’AC Milan a également intensifié les négociations pour vendre ou prêter d’autres joueurs remplaçants. La direction du club souhaite équilibrer l’effectif conformément aux exigences de l’entraîneur Ruben Amorim.