Le Mexique bat l'Équateur et se qualifie pour les huitièmes de finale

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Le Mexique bat l'Équateur et se qualifie pour les huitièmes de finale

Lors des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales du Mexique et de l'Équateur se sont affrontées. Les hôtes ont remporté une victoire convaincante 2-0 grâce à deux buts marqués en première période, poursuivant ainsi leur parcours dans la compétition.

Le Mexique a pratiquement scellé le sort de la rencontre dès les 31 premières minutes. Les frappes précises de Julián Quiñones et Raúl Jiménez ont offert à l'équipe son ticket pour le tour suivant.

Quiñones a ouvert le score

Dès les premières minutes du match, le Mexique a tenté de prendre l'initiative. Les hôtes ont davantage contrôlé le ballon et ont exercé une pression élevée sur la défense équatorienne.

À la 22e minute, les Mexicains ont concrétisé leur domination. Julián Quiñones a conclu l'attaque d'une frappe précise, donnant l'avantage à son équipe.

Après ce but, le Mexique n'a pas reculé et a continué de presser le but adverse.

Jiménez a consolidé l'avantage

À la 31e minute, Raúl Jiménez a profité d'une nouvelle erreur de la défense de l'Équateur pour porter le score à 2-0.

Le but de l'attaquant expérimenté a permis au Mexique de garder le contrôle du jeu. Bien que l'Équateur ait tenté de changer la donne jusqu'à la fin de la première période, ils n'ont pas réussi à créer d'occasion sérieuse.

L'Équateur a intensifié son jeu après la pause

Au début de la seconde période, le staff technique de l'Équateur a effectué plusieurs changements. Angelo Präciado et Medina ont été introduits pour tenter d'accroître l'activité offensive de l'équipe.

L'Équateur a commencé à circuler davantage avec le ballon, mais la défense mexicaine est restée solide. Les hôtes n'ont laissé aucune occasion favorable à l'adversaire et ont préservé leur avance.

Dans les dernières minutes du match, les joueurs équatoriens ont fait preuve de nervosité. À la 90+5e minute, Piero Hincapié a reçu un carton rouge, laissant son équipe en infériorité numérique.

Qui sera le prochain adversaire du Mexique ?

Ainsi, le Mexique s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Les hôtes affronteront en huitièmes de finale le vainqueur du match entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo.

Dans ce duel, le Mexique s'est illustré non seulement par le résultat, mais aussi par sa gestion du match et son efficacité devant le but.

Coupe du Monde 2026. 1/16 de finale

Mexique — Équateur 2:0

Buteurs : Julián Quiñones, 22; Raúl Jiménez, 31.

Mexique : Rangel, Sánchez, Vázquez, Montes, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Quiñones, Alvarado, Jiménez.

Équateur : Galíndez, Hincapié, Pacho, Ordóñez, Franco, Caicedo, Vite, Angulo, Yeboah, Valencia, Plata.

Avertissements : Alan Franco, Kendry Páez, Moises Caicedo.

Expulsion : Piero Hincapié, 90+5.

MexiqueÉquateurJulian AlvarezRaul Jimenez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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