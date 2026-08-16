Nashville écrase l’Inter Miami en MLS

La Major League Soccer (MLS) a été marquée samedi soir par une série de rencontres riches en surprises. Comme le rapporte Goal.com, lors de l’un des matchs phares, l’Inter Miami, malgré le retour de Lionel Messi dans le onze, s’est lourdement incliné 4-1 sur le terrain de Nashville. Ce résultat illustre clairement la lutte pour la première place de la saison et l’issue de la course au Supporters’ Shield. Goal.com rapporte les faits.

Les problèmes défensifs de l’Inter Miami et la domination de Nashville

Même avec des stars comme Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul et Casemiro dans ses rangs, l’Inter Miami n’a pas toujours été l’équipe la plus complète de la ligue. Le match de samedi a précisément révélé ces faiblesses. De son côté, Nashville a une nouvelle fois prouvé qu’il s’agissait d’une équipe très disciplinée, physiquement solide et parfaitement organisée sur le terrain.

Cette rencontre a attiré l’attention comme un duel entre l’équipe la plus équilibrée de la Conférence Est et un club reposant sur ses vedettes. Dès les premières minutes, les locaux ont affiché un football offensif et entreprenant, sans craindre leur adversaire. Nashville a parfaitement exploité ses occasions et a écrasé 4-1 l’équipe de stars de Floride.

Le principal prétendant au Supporters’ Shield

Selon la source, si Nashville n’avait pas fait souffler certains cadres dans les dernières minutes et légèrement relâché son effort, l’écart aurait pu être encore plus important. Après cette victoire, l’équipe est devenue la principale candidate à la conquête du trophée majeur de fin de saison, le Supporters’ Shield. Pour y parvenir, elle devra simplement éviter un énorme faux pas lors des dernières journées.

Les autres résultats marquants de la MLS

Les matchs de samedi ne se sont pas limités à l’affiche principale : toute la ligue a été rythmée par des rebondissements inattendus. Plusieurs équipes outsiders, jusque-là incapables de gagner cette saison, ont enfin renoué avec la victoire pour la première fois depuis des mois. Dans le même temps, certains leaders du championnat ont dû se contenter de tristes nuls vierges.

Dans la Conférence Ouest, le niveau de jeu affiché par le Houston Dynamo étonne particulièrement les spécialistes. Considérée par beaucoup comme une équipe moyenne en début de saison, elle est désormais devenue l’un des principaux prétendants au titre dans l’Ouest et affiche clairement ses ambitions.