Abou Dhabi tremble : toutes les affiches de l’UFC 333 dévoilées

Cette année, le 24 octobre la ville d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, accueillera l’un des tournois les plus attendus, spectaculaires et importants de l’année pour les fans d’arts martiaux : la UFC 333 et sa soirée de combats numérotée.

La carte du tournoi comprend deux combats pour le titre mondial, des revanches très attendues ainsi que des affrontements importants mettant aux prises des combattants d’ Asie centrale .

Une voie royale vers le Top 5 pour Ramazon Temirov

L’Ouzbek redoutable spécialiste des KO Ramazon Temirov (7e au classement) affrontera dans la cage le talentueux Anglais Lone’er Kavanagh(6e). Le vainqueur de ce duel intégrera le Top 5 de la division et deviendra un prétendant majeur à une future chance pour le titre.

Le représentant du Tadjikistan voisin, Nurullo Aliyev , affrontera également l’expérimenté Américain Grant Dawson (#15) chez les poids légers.

Deux combats pour le titre et une trilogie spectaculaire

Lors des combats principaux du tournoi, les meilleurs champions du monde défendront leurs titres :

Champion des poids plumes : Le champion en titre australien Alexander Volkanovski affrontera l’invaincu prétendant russe Movsar Evloev (#1) dans un combat pour le titre incontesté ;

Champion des poids coqs : Le champion en titre de la division, le Russe Petr Yan , et le prétendant géorgien numéro un Merab Dvalishvili disputeront la trilogie historique tant attendue, un troisième combat décisif.

UFC 333 : liste complète des combats (bout list)

Poids plumes (combat pour le titre) : Alexander Volkanovski (champion) — Movsar Evloev (#1) ;

Poids coqs (combat pour le titre) : Petr Yan (champion) — Merab Dvalishvili (#1) ;

Poids mouches : Lone’er Kavanagh (#6) — Ramazon Temirov (#7) ;

Poids lourds : Alexander Volkov (#2) — Rizvan Kuniev (#5) ;

Poids plumes : Arnold Allen (#5) — Aaron Pico (#13) ;

Mi-lourds : Dominick Reyes (#8) — Azamat Murzakanov (#9) ;

Poids moyens : Abus Magomedov (#14) — Kham Roustam ;

Mi-lourds : Nikita Krylov (#15) — Abdul-Rahmon Yakhyaev ;

Poids légers : Grant Dawson (#15) — Nurullo Aliyev.

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