Samsung intègre l’IA à la production de semi-conducteurs

Samsung Electronics a commencé à intégrer des technologies d’intelligence artificielle à l’ensemble du cycle de production afin de faire entrer son activité de semi-conducteurs dans une nouvelle ère. Selon le quotidien Maeil Business, deux spécialistes hautement qualifiés ont rejoint l’entreprise pour mettre en œuvre cette initiative stratégique. Cette décision devrait marquer un tournant majeur dans l’automatisation de la conception des micropuces, du développement des procédés technologiques et de la fabrication directe des produits finis. À ce sujet, Ixbt.com en rend compte .

Parmi les nouvelles recrues figure Han Bo-hyeon, spécialiste reconnu de l’apprentissage profond et de la vision par ordinateur. Il est professeur au département de génie électrique et informatique de l’Université nationale de Séoul. Selon l’accord approuvé par l’université, il partagera son temps à parts égales entre l’établissement d’enseignement et la division des semi-conducteurs de Samsung. Sa mission principale consistera à développer des modèles d’intelligence artificielle avancés pour la recherche et le développement de semi-conducteurs.

La synergie entre l’ingénierie des données et l’intelligence artificielle

Le deuxième spécialiste est Han Txxe-rin, expert expérimenté en ingénierie des données. Il a auparavant travaillé chez Meta comme ingénieur senior des données massives et chez Persona comme développeur principal. Au sein de Samsung, il dirigera la préparation et la structuration de données de qualité nécessaires au fonctionnement direct des modèles d’intelligence artificielle. La répartition des responsabilités entre ces spécialistes combine efficacement deux éléments interdépendants de l’intelligence artificielle à l’échelle industrielle : les modèles algorithmiques et les données qui les alimentent.

Selon les spécialistes, les modèles d’intelligence artificielle joueront un rôle important dans l’optimisation de la conception des micropuces, l’analyse des processus de production et la prévision des résultats attendus. Toutefois, pour fonctionner efficacement, ces systèmes nécessitent une base de données soigneusement traitée sous tous ses aspects. Samsung met en place ces processus préparatoires avec l’aide de spécialistes de premier plan dans ce domaine.

Plans futurs et résultats attendus

Selon les représentants de l’entreprise, Samsung continuera à recruter des talents de premier plan dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données, puis à répartir leur expertise entre différents secteurs. Malgré cela, le géant technologique n’a pas encore révélé l’architecture des modèles qui seront utilisés à l’avenir, les ensembles de données concernés, le calendrier de mise en œuvre ni les indicateurs de performance précis.

L’impact des nouveaux systèmes intelligents sur les délais de développement des micropuces, la stabilité des processus et le nombre de défaillances potentielles devra être pleinement confirmé après les essais en cours. Cette initiative constitue un volet important de la stratégie à long terme de Samsung, qui vise à renforcer sa compétitivité sur les marchés mondiaux et sa position de leader dans l’industrie des semi-conducteurs.