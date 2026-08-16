Toutes les victoires et tous les KO de l’UFC 330 : qui s’est imposé ?

Le prochain grand événement très attendu par les passionnés de MMA s’est tenu à Philadelphie, aux États-Unis. UFC 330 Ce tournoi numéroté s’est déroulé avec deux combats pour le titre et plusieurs affrontements spectaculaires conclus par des KO et des soumissions, suscitant un vif intérêt chez les fans.

Dans le combat principal, le champion UFC des poids welters Islam Makhachev a affronté le challenger numéro un, l’Irlandais invaincu Ian Machado GarryAu terme d’un combat qui est allé jusqu’à la limite, Makhachev s’est imposé par décision des juges et a conservé sa ceinture de champion.

Dans le deuxième combat vedette, la championne UFC des poids paille Mackenzie Dern a affronté la cinquième du classement, Gillian Robertsonet s’est imposée aux points pour conserver son statut.

Résultats de la carte principale

Voici les résultats enregistrés lors de la carte principale de la soirée :

Poids welters (combat pour le titre) : Islam Makhachev (champion) a battu Ian Machado Garry (#1) par décision des juges ;

Poids paille féminins (combat pour le titre) : Mackenzie Dern (championne) a battu Gillian Robertson (#5) par décision des juges ;

Poids légers : Jalin Turner a battu Kauê Fernandes par KO (KO-TKO) au premier round ;

Poids moyens : Mansur Abdul-Malik a battu Dustin Stoltzfus par soumission au deuxième round ;

Poids légers : Edson Barboza a battu Esteban Ribovics par KO (KO-TKO) au deuxième round.

Résultats de la carte préliminaire

La carte préliminaire a également offert son lot de résultats inattendus et de victoires avant la limite :

Poids welters : Chidi Njokuani a battu Joel Álvarez par décision des juges ;

Poids intermédiaire (59 kg) : Charles Johnson a battu Eduardo Chapolin par soumission au troisième round ;

Poids moyens : Donte Johnson a battu Erik McConico par KO (KO-TKO) dès le premier round ;

Poids moyens : Vicente Luque a battu Tresean Gore par décision des juges ;

Poids mi-lourds : Rafael Tobias a battu Lukas Fernando par KO (KO-TKO) au troisième round ;

Poids welters : Neil Magny a battu Ramiz Brahimaj par KO technique (KO-TKO) au deuxième round ;

Poids welters : Jeremiah Wells a battu le Kirghiz Miktibek Orolbai par soumission au troisième round.

Revivez la soumission infligée par Charles Johnson à Eduardo Chapolin au troisième round :

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