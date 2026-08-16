Mackenzie Dern bat Robertson et défend sa ceinture UFC !

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Mackenzie Dern bat Robertson et défend sa ceinture UFC !

Le prestigieux tournoi numéroté organisé à Philadelphie, aux États-Unis, UFC 330 a également proposé un combat pour le titre féminin. Lors du deuxième combat principal de la soirée, la championne en titre des poids paille, l’Américaine Mackenzie Dern est montée dans l’octogone pour défendre son titre.

Face à Dern se trouvait la dangereuse prétendante canadienne Jillian Robertson qui occupait la cinquième place du classement de la division.

Combat complet de cinq rounds et décision des juges

Le duel, marqué par la résistance active de la prétendante et de nombreux échanges au sol, est allé jusqu’à son terme :

  • Une lutte acharnée : Le combat pour le titre, disputé sur cinq rounds, a duré 25 minutes et les deux athlètes ont fait preuve d’une excellente condition physique et d’une grande maîtrise tactique ;

  • La domination de Dern : Tout au long du combat, Mackenzie Dern a pris l’ascendant aux yeux des juges grâce à ses frappes précises et à son activité au sol ;

  • La victoire : À l’issue du combat, les juges ont accordé la victoire aux points à la championne en titre Mackenzie Dern, qui a conservé sa ceinture ;

Une étape importante sur la route du titre

Mackenzie Dern poursuit son importante série de victoires :

  • Première défense : Ce succès constitue la première défense réussie de la ceinture remportée par Dern ;

  • L’histoire de la conquête de la ceinture : Rappelons qu’en octobre dernier, Mackenzie avait remporté le combat pour la ceinture vacante face à la combattante brésilienne expérimentée Virna Jandirobapar décision unanime des juges, devenant ainsi la nouvelle championne de l’UFC.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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