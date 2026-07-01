Cristiano Ronaldo et sa série en phase finale de Coupe du Monde : la légende peut-elle briser la malédiction ?

L'un des plus grands buteurs de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo, a gravi presque tous les sommets au cours de sa carrière incroyable, mais il ne parvient toujours pas à obtenir les résultats escomptés lors des moments décisifs des Coupes du Monde. Bien que la star portugaise soit entrée dans l'histoire comme le premier joueur à avoir marqué lors de six éditions différentes du Mondial, ses statistiques en phase éliminatoire restent étonnamment vides. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

À ce jour, Cristiano Ronaldo a marqué un total de 10 buts en Coupe du Monde. Avec ce chiffre, il occupe la onzième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps. Cependant, le point notable est que tous ces buts ont été inscrits uniquement lors des matchs de phase de groupes. L'attaquant, ayant disputé huit matchs en phase éliminatoire, n'a jamais réussi à faire trembler les filets adverses.

Succès historique et échecs en phase éliminatoire

Ronaldo a fait ses débuts au Mondial en 2006 en Allemagne. À l'époque, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Portugal en marquant sur penalty contre l'Iran. Bien que le Portugal ait atteint les demi-finales lors de ce tournoi, le jeune Ronaldo est resté muet lors des quatre matchs à élimination directe. Comme il n'était pas encore un avant-centre mais un ailier, cette situation n'avait pas été vivement critiquée par le public.

Cependant, le tournoi en Allemagne est resté gravé dans les mémoires pour les débats entourant le caractère de Ronaldo. Lors du quart de finale contre l'Angleterre, après l'expulsion de son coéquipier du Manchester United, Wayne Rooney, le clin d'œil de Ronaldo vers son banc de touche avait causé un grand scandale dans la presse anglaise. Des stars comme Frank Lampard et Steven Gerrard avaient alors jugé ce geste inapproprié pour un sportif.

Nouvelle opportunité et test contre la Croatie

L'équipe nationale du Portugal se prépare désormais à affronter la Croatie. Pour Cristiano Ronaldo, il ne s'agit pas seulement d'un match de plus, mais d'une occasion de mettre fin à sa « série noire » en phase éliminatoire. Bien que sa condition physique et son éthique de travail restent à un niveau élevé, les supporters et les experts doutent de sa capacité à sauver l'équipe dans les moments les plus critiques.

Ronaldo a battu de nombreux records au cours de sa carrière. Récemment, il a été reconnu comme le seul joueur à avoir marqué dans six tournois majeurs différents. Mais le rêve de soulever la Coupe du Monde et de marquer en phase éliminatoire reste non réalisé. Le match à venir contre la Croatie devrait apporter des réponses à ces questions.

En conclusion, pour un joueur phénoménal comme Cristiano Ronaldo, cette série sans but en phase éliminatoire jette une ombre sur son héritage. S'il parvient à briser cette série, il ne se contentera pas d'enrichir ses statistiques, mais lèvera également l'un des plus grands obstacles sur le chemin du Portugal vers le sommet mondial.