Révolution sur le marché chinois des téléviseurs : les modèles 75 pouces dominent

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Révolution sur le marché chinois des téléviseurs : les modèles 75 pouces dominent

En Chine, moteur principal du marché mondial de l'électroménager, le segment des téléviseurs connaît une transformation inattendue. Selon les dernières données, les consommateurs délaissent les petits écrans au profit de modèles aux dimensions géantes. Cette tendance s'est particulièrement manifestée lors des résultats du festival de ventes traditionnel « 618 ». C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son rapport.

Selon les données de la société d'analyse Technology, bien que les ventes en ligne de téléviseurs en Chine aient diminué de 16 % cette année par rapport à l'année précédente, les revenus globaux du marché maintiennent une dynamique positive. La raison principale réside dans le fait que les utilisateurs achètent des modèles plus chers et plus grands. Le prix moyen d'un téléviseur a augmenté de 121 yuans, et la diagonale moyenne des écrans s'est élargie de 1,5 pouce.

L'ère des écrans géants a commencé

Aujourd'hui, près de la moitié du marché chinois (47,9 %) est constituée de téléviseurs d'une diagonale de 75 pouces et plus. Les modèles 75 pouces dominent pour la troisième année consécutive en tant que taille la plus populaire, représentant près de 25 % du total des ventes. De même, les appareils de 85 pouces se popularisent rapidement, occupant 18,8 % du marché.

La croissance la plus surprenante a été observée dans le segment des écrans ultra-larges. Les ventes de téléviseurs « géants » à partir de 98 pouces ont augmenté de 43,3 % par rapport à l'année dernière. Ce chiffre témoigne de l'importance croissante du concept de home cinéma dans les foyers modernes.

Le triomphe de la technologie Mini LED

Sur le plan technologique, la demande pour les dalles Mini LED a fortement augmenté. Selon ixbt.com, près de 40 % des ventes en ligne concernent des modèles basés sur cette technologie. La taille moyenne des téléviseurs Mini LED est de 79 pouces, ce qui montre que la combinaison d'une image de qualité et d'un grand écran est devenue le principal critère de choix pour les acheteurs.

L'impact de cette tendance mondiale devrait également se faire sentir sur le marché ouzbek. Généralement, de tels changements sur le marché chinois atteignent la région d'Asie centrale quelques mois plus tard. Il est probable que les modèles à grande diagonale de marques telles que Samsung, LG et Xiaomi occupent davantage de place dans les rayons des magasins locaux et que les prix s'optimisent.

En conclusion, bien que le marché des téléviseurs ait légèrement diminué en volume, il a franchi une nouvelle étape en termes de qualité et de taille. Désormais, pour le consommateur, ce n'est plus un simple téléviseur qui importe, mais un centre multimédia géant offrant une image haute résolution.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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