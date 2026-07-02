Zlatko Dalic révèle le point le plus dangereux du Portugal

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Zlatko Dalic révèle le point le plus dangereux du Portugal

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Croatie, Zlatko Dalic, a fait l'éloge de son adversaire avant le match décisif contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le spécialiste a qualifié le Portugal de l'une des équipes les plus fortes au monde, soulignant que Cristiano Ronaldo peut changer le cours de la rencontre à tout moment.

« L'une des équipes les plus fortes au monde »

Zlatko Dalic a particulièrement reconnu la qualité de l'effectif portugais et le niveau général de l'équipe.

« C'est l'une des meilleures équipes nationales au monde », a déclaré le sélectionneur croate.

Selon lui, les Portugais disposent non seulement de joueurs puissants, mais aussi d'un staff technique travaillant à un niveau très élevé.

Éloge du travail de Martinez

Dalic a également loué le travail du sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez.

« Ils ont un excellent entraîneur qui réalise un travail fantastique. Il l'a prouvé auparavant en Belgique, et maintenant au Portugal », a-t-il déclaré.

Le technicien croate a noté que Martinez a réussi à insuffler ses idées à l'équipe, faisant du Portugal un adversaire dangereux.

Ronaldo peut marquer à tout moment

En parlant de l'attaque du Portugal, Dalic s'est attardé spécifiquement sur Cristiano Ronaldo.

« Ils ont Cristiano Ronaldo, qui peut marquer à n'importe quelle minute », a affirmé l'entraîneur.

Les défenseurs croates devront surveiller attentivement chaque mouvement de l'attaquant portugais tout au long du match.

Quelle est la principale force du Portugal ?

Selon Dalic, le point fort du Portugal réside dans la haute compétence technique des joueurs et leur contrôle du ballon.

« Ils sont très forts sur ce point, créent de nombreuses situations dangereuses et cherchent toujours à contrôler le jeu », a-t-il ajouté.

C'est pourquoi la bataille au milieu de terrain et le fait de ne pas laisser l'adversaire agir librement sont cruciaux pour la Croatie.

Le vainqueur se qualifiera pour les quarts de finale

Les équipes nationales du Portugal et de la Croatie s'affronteront en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le match aura lieu le 3 juillet. L'équipe victorieuse décrochera son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Le duel entre le Portugal, mené par Ronaldo, et une Croatie expérimentée promet d'être l'un des chocs les plus intenses du tournoi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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