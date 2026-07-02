Rivian relève ses prévisions de ventes malgré la stagnation du marché des véhicules électriques

La startup américaine Rivian a officiellement revu à la hausse ses prévisions de ventes pour l'année en cours, malgré le ralentissement du marché mondial des véhicules électriques et diverses difficultés économiques. Dans son rapport aux investisseurs, l'entreprise a indiqué que les rythmes de production étaient plus élevés que prévu et que la demande pour les nouveaux modèles augmentait. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Initialement, Rivian prévoyait de livrer entre 62 000 et 67 000 véhicules en 2024. Cependant, après l'analyse des derniers indicateurs, l'entreprise a porté ce chiffre à 65 000 – 70 000 unités. À titre de comparaison, la marque n'avait réussi à vendre que 42 247 véhicules électriques l'année dernière. Cette croissance est d'une importance stratégique pour l'entreprise, car l'intérêt pour les véhicules électriques sur le marché américain a quelque peu diminué.

Le modèle R2 et les capacités de production

La confiance de l'entreprise dans ses déclarations s'explique par les débuts réussis du nouveau modèle SUV R2 et son entrée sur le marché de masse. Selon les données de Rivian, 12 613 véhicules ont été produits au deuxième trimestre, dont 12 194 ont été livrés à leurs propriétaires. Ce chiffre est nettement supérieur aux 9 000 – 11 000 unités attendues par les analystes.

Actuellement, l'entreprise étend son usine de Normal dans l'Illinois tout en construisant un vaste complexe de production en Géorgie. Ces projets permettront de produire des centaines de milliers de modèles R2 par an. Le prix de départ de ce SUV est fixé aux alentours de 58 000 dollars, et il devrait devenir le produit le plus populaire de l'entreprise.

Obstacles du marché et partenariat avec Uber

Il convient de noter que Rivian atteint ce succès dans un contexte politique et économique complexe. L'annulation des crédits d'impôt fédéraux de 7 500 dollars par le Congrès des États-Unis et l'assouplissement des normes environnementales ont affecté négativement de nombreux constructeurs. Malgré cela, Rivian continue de croître grâce à la demande stable pour ses fourgonnettes commerciales EDV et sa gamme R1 plus onéreuse.

La stabilité financière de l'entreprise n'est pas encore totalement rétablie. Rivian s'efforce de sortir de pertes se chiffrant en milliards. Auparavant, l'entreprise visait une rentabilité nette d'ici 2027, mais ce délai a été légèrement repoussé pour développer des programmes de conduite autonome. Plus précisément, Rivian a conclu un accord majeur pour fournir ses SUV R2 autonomes au service Uber.

Selon les experts, le fait que des startups comme Rivian maintiennent leur position face aux géants automobiles traditionnels et à Tesla est un signal positif pour l'ensemble de l'industrie. L'entreprise renforce sa position sur le marché non seulement avec les transports personnels, mais aussi avec des fourgonnettes électriques pour le secteur de la logistique.