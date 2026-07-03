Grands changements en Superliga : départs et arrivées

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Grands changements en Superliga : départs et arrivées

Après la pause occasionnée par la Coupe du Monde, les compétitions de la Superliga sont sur le point de reprendre.

Alors que les équipes se préparent pour la prochaine phase de la saison, plusieurs clubs ont procédé à d'importants changements d'effectif.

Andijon se sépare de quatre joueurs

Le club d'Andijon a résilié simultanément les contrats de travail de quatre footballeurs.

Les joueurs suivants ont quitté l'équipe :

  • Rahimjon Davronov ;

  • Jamshid Boltaboyev ;

  • Ibrohim Yo‘ldoshev ;

  • Igor Golban.

Rahimjon Davronov a rapidement trouvé une nouvelle équipe. Le club de Qo‘qon-1912 a officiellement annoncé le transfert du gardien de but.

Des changements également à Navbahor

Le club de Navbahor Namangan s'est séparé de Katulondi Kati et Sherzod G‘ulomjonov.

Parallèlement, les « Faucons » ont renforcé leur effectif avec un nouveau joueur. Joel Kojo a officiellement rejoint Navbahor.

Quatre joueurs quittent le Dinamo

D'importants changements ont également été observés au sein de l'équipe du Dinamo Samarkand.

Les joueurs suivants ont quitté le club :

  • Ulug‘bek Hoshimov ;

  • Til Mavretich ;

  • Mahamadu Dembele ;

  • Dramane Salu.

Quand la Superliga reprend-elle ?

Après la pause due à la Coupe du Monde, la Superliga reprendra le 16 juillet.

Les transferts et les changements d'effectifs dans les clubs pourraient sérieusement influencer l'équilibre des forces pour la suite de la saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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