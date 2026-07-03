Lamine Yamal égale la performance de Jay-Jay Okocha vieille de 28 ans

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Lamine Yamal égale la performance de Jay-Jay Okocha vieille de 28 ans

Lamine Yamal, l'ailier de 18 ans de l'équipe nationale d'Espagne, enregistre des statistiques historiques en termes de dribbles lors de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur du FC Barcelona a égalé le record du plus grand nombre de tentatives de dribbles par match enregistré ces 28 dernières années.

12 tentatives de dribble toutes les 90 minutes

Selon les données d'Opta, Lamine Yamal tente en moyenne 12 dribbles toutes les 90 minutes de jeu lors de ce Mondial.

C'est la performance la plus élevée enregistrée depuis la Coupe du Monde 1998.

Lors de ce tournoi, la star de l'équipe nationale du Nigeria, Jay-Jay Okocha, avait affiché le même résultat.

Seuls les joueurs ayant disputé plus de 200 minutes ont été pris en compte

L'analyse a pris en compte les résultats des footballeurs ayant joué au moins 200 minutes sur le terrain.

Ainsi, Yamal a atteint ce record historique non pas sur une courte période, mais grâce à sa régularité tout au long du Mondial.

Cinq dribbles réussis contre l'Autriche

L'Espagne a battu l'Autriche avec assurance 3-0 en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Lors de ce match, Lamine Yamal a réussi cinq dribbles et a été élu homme du match.

L'une des armes principales de l'Espagne

La vitesse, la technique et l'audace de Yamal dans les duels un contre un deviennent l'un des aspects les plus dangereux des attaques espagnoles.

Le joueur de 18 ans ne se contente pas d'aider son équipe lors de la Coupe du Monde 2026, il établit également des records personnels qui marqueront l'histoire du football mondial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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