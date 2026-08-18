Diego Simeone s'exprime sur l'avenir de Julián Álvarez

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, a clarifié les rumeurs de transfert entourant l'attaquant de son équipe, Julián Álvarez, ainsi que les perspectives d'avenir du joueur. Selon Goal.com, l'international argentin de 26 ans suscite un vif intérêt de la part de Barcelone et d'Arsenal dans la dernière ligne droite du mercato estival. Bien qu'il soit devenu l'une des figures centrales du marché des transferts, l'avenir de l'ancien attaquant de Manchester City reste au centre de l'attention des spécialistes. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L'avenir de Julián Álvarez s'est encore compliqué sur fond d'intérêt potentiel du club catalan et de tensions croissantes entre les deux géants espagnols. Diego Simeone a déclaré soutenir pleinement la position de la direction du club, ajoutant que le propriétaire avait clairement exprimé son point de vue sur la question et que tout était limpide. La direction de l'Atlético n'a pas l'intention de laisser partir son joueur vedette chez un concurrent national.

La situation de Julián Álvarez en début de saison et les explications de Simeone

L'entraîneur a confirmé que le joueur ne participerait pas au match d'ouverture de La Liga contre Málaga en raison de son arrivée tardive. Simeone a expliqué que cette décision n'était pas liée à la préparation mentale ou physique du joueur, mais à la nécessité de lui permettre de retrouver sa condition physique après la trêve internationale et d'effectuer des séances d'entraînement supplémentaires. Il a décrit Julián comme l'un des meilleurs attaquants au monde.

Dans sa déclaration, Simeone a ajouté qu'il se concentrait sur l'aspect sportif et que le travail se poursuivait pour améliorer encore les performances du joueur. L'entraîneur a également évoqué le transfert très attendu de Cristian Romero, qui devrait renforcer la ligne défensive de l'équipe. Selon lui, cette recrue apportera de la stabilité à la défense, des qualités de leadership et de l'agressivité sur le terrain.

Diego Simeone s'est dit convaincu que Cristian Romero était un joueur précieux, en adéquation avec l'esprit de l'Atlético et capable de devenir l'un des fondements du succès de l'équipe. Renforcer l'effectif et assurer sa stabilité avant le début de la saison restent les priorités du club madrilène, ces dossiers devant trouver une issue définitive avant la fermeture du mercato.