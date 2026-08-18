La Chine se prépare à lancer sa fusée la plus puissante vers la Lune

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La Chine se prépare à lancer sa fusée la plus puissante vers la Lune

La Chine prépare l’une des étapes majeures de l’histoire de l’exploration spatiale : sa fusée Long March 5, la plus puissante de la catégorie lourde, pour une mission décisive. Selon Ixbt.com, ce lancement destiné à étudier le satellite naturel de la Terre est considéré comme l’un des événements spatiaux majeurs de 2026. Ixbt.com rapporte l’information.

Le prochain vol, qui sera effectué depuis le cosmodrome de Wenchang, sur l’île de Hainan, est prévu pour le 24 août. Les spécialistes achèvent actuellement les derniers préparatifs pour transporter la fusée porteuse vers la rampe de lancement et testent tous ses systèmes.

Détails du projet et capacités techniques

Dans le cadre de cette mission, la fusée Long March 5 Y14 transportera vers la Lune la station automatique Changʼe-7. L’appareil a été livré au cosmodrome dès le 13 juillet de cette année, et les spécialistes travaillent depuis à son assemblage avec la fusée ainsi qu’à ses essais.

Le projet Changʼe-7 constitue l’une des étapes majeures de la quatrième phase du programme lunaire chinois. Il est destiné à étudier en détail le pôle Sud de la Lune. Ces recherches scientifiques joueront un rôle important dans les futurs efforts d’exploration spatiale.

Long March 5 est actuellement la fusée porteuse la plus puissante de Chine. Son corps central mesure 5 mètres de diamètre et est équipé de quatre propulseurs latéraux. La fusée atteint près de 57 mètres de hauteur et sa masse au décollage s’élève à 850 tonnes.

Potentiel du cosmodrome et perspectives d’avenir

Le cosmodrome de Wenchang est le seul complexe spatial chinois situé en bord de mer. Il est principalement spécialisé dans les lancements des fusées des séries Long March 5 et Long March 7. Le mois d’août s’est révélé particulièrement chargé pour ce complexe : plusieurs vols réussis ont été effectués au début du mois.

Rappelons que les fusées de la série Long March ont joué un rôle essentiel dans la construction de la station spatiale chinoise. Elles ont notamment permis de mettre en orbite le module central Tianhe, ainsi que les modules expérimentaux Wentian et Mengtian. Elles ont également été utilisées avec succès pour de grands projets comme le retour d’échantillons de sol lunaire sur Terre par Changʼe-5 et la mission martienne Tianwen-1.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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