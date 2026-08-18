Christopher Nkunku devrait quitter l’AC Milan

L’attaquant français Christopher Nkunku est désormais certain de quitter le club italien lors du mercato estival. Selon Goal.com, le joueur est proche de poursuivre sa carrière dans une autre équipe, car il ne figure pas dans les plans de l’entraîneur Ruben Amorim, tandis que d’intenses négociations ont commencé autour de son transfert. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L’été dernier, l’AC Milan avait convenu de payer 37 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus, pour recruter le joueur. Toutefois, faute d’avoir obtenu les résultats escomptés et certains bonus prévus au contrat n’ayant pas été déclenchés, le club italien cherche à éviter de nouvelles pertes financières.

Valeur du transfert et conditions du club

Selon la source, Milan souhaite récupérer au moins 30 millions d’euros grâce au transfert du joueur ou privilégie un prêt payant de 22,6 millions d’euros avec option d’achat. Si ces exigences semblaient initialement éloignées de la réalité du marché, le club a indiqué ces dernières heures qu’il était également ouvert à un prêt avec option d’achat.

Nkunku n’a pas été inscrit sur la feuille de match de la rencontre amicale disputée par l’équipe en Pologne contre Manchester United. Il a également quitté Milanello vendredi pour des raisons personnelles, avant de commencer à s’entraîner individuellement.

Clubs intéressés et projets d’avenir

Plusieurs prétendants sérieux se disputent actuellement l’attaquant français. Son ancien club, le RB Leipzig , a entamé des démarches actives pour le faire revenir et apparaît comme le principal candidat dans ce dossier.

Par ailleurs, au vu des derniers développements concernant le transfert de Rafael Leão, des discussions ont également eu lieu entre Milan et le club turc de Galatasaray. Les contacts devraient s’intensifier dans les prochaines heures. La presse rapporte aussi que la Roma et Manchester United pourraient entrer dans la course au transfert.

Rappelons que Christopher Nkunku avait brillé sous les couleurs du RB Leipzig avant de rejoindre Chelsea en 2023. La possibilité d’un retour en Allemagne est jugée très probable, mais la décision finale sera connue après les négociations officielles prévues dans les prochains jours.