Christopher Nkunku pourrait quitter l’Italie et revenir en Allemagne

L’attaquant français Christopher Nkunku a perdu son temps de jeu habituel cette saison et serait proche de changer de club. Après avoir été écarté des plans de l’entraîneur Ruben Amorim, les négociations concernant son transfert ont débuté. Cette information a été rapportée par Goal.com.

Selon les informations disponibles, l’AC Milan est prêt à prêter le joueur jusqu’à la fin de la saison. Parmi les prétendants qui cherchent à profiter de cette situation, son ancien club apparaît comme le grand favori.

Nouveaux contacts avec le RB Leipzig

Selon ixbt.com et Goal.com, des négociations préliminaires ont déjà eu lieu entre les représentants du joueur et le club allemand. Le RB Leipzig souhaite récupérer le joueur, car c’est précisément en Allemagne que Nkunku a connu les périodes les plus brillantes de sa carrière.

Rappelons que l’attaquant a quitté le club allemand en 2023 pour rejoindre l’Angleterre. Cependant, une situation incertaine ces derniers mois et la concurrence au sein de l’effectif ne lui ont pas permis de s’exprimer pleinement dans sa nouvelle équipe.

Le marché des transferts et la concurrence principale

L’AC Milan ne s’oppose pas à un prêt du joueur

Le RB Leipzig est le principal prétendant dans la course au transfert

La Roma suit également de près la situation du joueur français

Le joueur dispose actuellement de plusieurs offres intéressantes et devra choisir la meilleure option pour poursuivre sa carrière. L’intérêt sérieux du club allemand et la poursuite du dialogue entre les parties indiquent que la situation pourrait bientôt se clarifier.

À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, ces transferts dans le football européen attirent l’attention des supporters. Le choix de Nkunku et sa prochaine équipe seront déterminants pour la suite de sa carrière.