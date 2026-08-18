Au Sri Lanka, un calcul de 3,1 kilogrammes a été retiré de la vessie d’un homme de 55 ans

Au Sri Lanka, des médecins ont retiré de la vessie d’un homme de 55 ans un énorme calcul pesant 3,1 kilogrammes. Les spécialistes estiment qu’il pourrait s’agir du plus gros calcul de ce type jamais enregistré dans l’histoire de la médecine.

Cette intervention chirurgicale complexe a été réalisée la semaine dernière dans l’un des hôpitaux de la ville de Trincomalee, dans l’est du pays.

Le patient de 55 ans avait été hospitalisé pour se rétablir après un accident vasculaire cérébral. Cependant, alors qu’il recevait un traitement pour sa maladie principale, les médecins ont constaté qu’il avait des difficultés à uriner. Les examens ont révélé la présence de calculs dans sa vessie.

Les spécialistes ont ensuite décidé de procéder à une intervention chirurgicale. Au cours de l’opération, les médecins ont retiré l’énorme calcul de la vessie du patient. Il pesait 3,1 kilogrammes et mesurait près de 17 centimètres de long.

La taille du calcul était également impressionnante. Son poids équivalait à celui d’un nouveau-né arrivé à terme et, en apparence, il avait la taille d’un œuf d’autruche.

Le docteur Praxalahan Balakrishnan, qui a dirigé l’opération, a déclaré à BBC Sinhala que, selon les données médicales disponibles, il s’agissait du plus gros calcul vésical retiré chirurgicalement et documenté à ce jour.

Le médecin a indiqué que l’état actuel du patient était « très bon ». L’homme reste hospitalisé et poursuit son traitement pour son accident vasculaire cérébral ainsi que pour d’autres problèmes médicaux.

Selon le docteur Balakrishnan, l’énorme calcul pourrait s’être formé dans la vessie du patient sur une période comprise entre cinq et dix ans.

Les calculs vésicaux se forment lorsque les minéraux présents dans l’urine se cristallisent et se transforment en masses solides. Ce phénomène survient souvent lorsque la vessie ne se vide pas complètement. L’urine se concentre alors et les minéraux qu’elle contient peuvent former des cristaux.

Les petits calculs, parfois de la taille d’un grain de sable, peuvent s’éliminer spontanément de l’organisme. En revanche, les calculs de plus d’un centimètre rendent souvent la miction difficile ou la bloquent. Une intervention médicale peut donc être nécessaire pour les retirer.

Les spécialistes considèrent comme géants les calculs vésicaux de plus de 4 centimètres. De ce point de vue, le calcul de 17 centimètres retiré au Sri Lanka était véritablement d’une taille exceptionnelle.

Selon Guinness World Records, le plus gros calcul vésical connu avant celui-ci avait été retiré d’un patient au Brésil en 2003. Il pesait 1,9 kilogramme et mesurait 17,9 centimètres de long.

Le calcul retiré la semaine dernière au Sri Lanka mesurait environ 17 centimètres et pesait 3,1 kilogrammes. Si l’évaluation préliminaire des médecins est confirmée, ce cas pourrait être enregistré comme un nouveau record du plus gros calcul vésical.